Happy Gilmore 2: Nostalgie erobert Netflix – Ein Hit nach 30 Jahren!

Der erste "Happy Gilmore"-Film entwickelte sich schnell zu einem Kultklassiker und ebnete Sandler den Weg zu einer erfolgreichen Hollywood-Karriere. In der Fortsetzung, die seit dem 25. Juli 2023 verfügbar ist, kehrt der Titelheld Happy Gilmore, gespielt von Sandler, zurück. In "Happy Gilmore 2" ist er nun Witwer, Vater von fünf Kindern und kämpft mit einem Alkoholproblem. Dennoch will er seine Vergangenheit hinter sich lassen und wieder Golf spielen, um seiner Tochter eine Ballettkarriere zu ermöglichen.

Nostalgie ist ein bewährtes Rezept für den Erfolg bei Netflix, wie die aktuelle Rückkehr von Adam Sandler in der Golfer-Komödie "Happy Gilmore 2" zeigt. Fast 30 Jahre nach dem ersten Teil, der 1996 erschien, feiert die Fortsetzung große Erfolge auf dem Streamingdienst. Sandler, der 2014 einen Multi-Millionen-Dollar-Deal mit Netflix abschloss, hat seitdem mehrere exklusive Filme produziert, darunter "Murder Mystery" und "Spaceman".

Die Resonanz auf "Happy Gilmore 2" ist überwältigend: Innerhalb von nur dreieinhalb Wochen verzeichnete der Film über 109 Millionen Abrufe. Die ersten Tage nach der Veröffentlichung waren besonders stark, mit fast 47 Millionen Abrufen in den ersten zwei Tagen. Der Film kombiniert Slapstick-Humor mit modernen Elementen und nimmt die Social-Media-Welt sowie die Gamer-Kultur aufs Korn, während er gleichzeitig traditionelle Werte wie Sportsgeist und Familienzusammenhalt betont.

Parallel dazu erfreut sich die Netflix-Serie "Wednesday", ein Spin-off der Addams Family, großer Beliebtheit. Die zweite Staffel startete am 6. August 2023 und verzeichnete in den ersten elf Tagen bereits 79,1 Millionen Abrufe. Die Serie, die sich um die Tochter Wednesday Addams dreht, hat sich seit ihrem Debüt im Jahr 2022 zu einem globalen Phänomen entwickelt. Jenna Ortega, die die Hauptrolle spielt, wurde durch die Serie zum Superstar und erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter Golden Globes und Emmys.

Die Mischung aus Thriller, Fantasy und schwarzem Humor spricht insbesondere ein jüngeres Publikum an. In der zweiten Staffel wird Wednesdays Zeit an der Nevermore Academy fortgesetzt, wo sie sich neuen mysteriösen Herausforderungen stellen muss. Mit einem Staraufgebot, das unter anderem Steve Buscemi und Christopher Lloyd umfasst, bleibt die Addams-Family-Tradition lebendig und begeistert eine neue Generation. Die dritte Staffel ist bereits in Planung.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 1.214EUR auf Nasdaq (21. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.