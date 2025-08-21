Greiffenberger AG senkt Prognose: Herausforderungen und erste Erfolge!

Die Greiffenberger AG hat am 20. August 2025 eine Anpassung ihrer Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. Während die Umsatzprognose unverändert bleibt, wird nun ein adjustiertes EBITDA nach IFRS in einer Bandbreite von -1,0 bis -2,9 Millionen Euro erwartet, was eine negative Anpassung im Vergleich zur vorherigen Prognose von -0,5 bis -2,0 Millionen Euro darstellt. Auch das Konzern-EBIT wird voraussichtlich zwischen -4,5 und -6,9 Millionen Euro liegen, was ebenfalls eine Verschlechterung im Vergleich zur ursprünglichen Schätzung von -2,5 bis -4,5 Millionen Euro bedeutet.

Die Hauptursache für diese Anpassung sind Einmaleffekte, die im Rahmen des laufenden Restrukturierungsprogramms auftreten. Dazu zählen unter anderem Kosten für Interim-Personal, Beratungsaufwendungen und Abfindungszahlungen. Zudem wird eine Nachfrageschwäche im zweiten Halbjahr 2025 prognostiziert, die durch eine instabile geopolitische Lage und anhaltende Zollkonflikte, insbesondere zwischen den USA und anderen Ländern, bedingt ist. Diese Situation hat bereits zu Währungskursverlusten von 0,4 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025 geführt. Des Weiteren können die Zollkosten für Sägenprodukte nicht in vollem Umfang an die Kunden weitergegeben werden, was zusätzliche Aufwendungen von bis zu 0,8 Millionen Euro zur Folge hat.