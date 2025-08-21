Greiffenberger AG senkt Prognose: Herausforderungen und erste Erfolge!
Die Greiffenberger AG hat am 20. August 2025 eine Anpassung ihrer Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. Während die Umsatzprognose unverändert bleibt, wird nun ein adjustiertes EBITDA nach IFRS in einer Bandbreite von -1,0 bis -2,9 Millionen Euro erwartet, was eine negative Anpassung im Vergleich zur vorherigen Prognose von -0,5 bis -2,0 Millionen Euro darstellt. Auch das Konzern-EBIT wird voraussichtlich zwischen -4,5 und -6,9 Millionen Euro liegen, was ebenfalls eine Verschlechterung im Vergleich zur ursprünglichen Schätzung von -2,5 bis -4,5 Millionen Euro bedeutet.
Die Hauptursache für diese Anpassung sind Einmaleffekte, die im Rahmen des laufenden Restrukturierungsprogramms auftreten. Dazu zählen unter anderem Kosten für Interim-Personal, Beratungsaufwendungen und Abfindungszahlungen. Zudem wird eine Nachfrageschwäche im zweiten Halbjahr 2025 prognostiziert, die durch eine instabile geopolitische Lage und anhaltende Zollkonflikte, insbesondere zwischen den USA und anderen Ländern, bedingt ist. Diese Situation hat bereits zu Währungskursverlusten von 0,4 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025 geführt. Des Weiteren können die Zollkosten für Sägenprodukte nicht in vollem Umfang an die Kunden weitergegeben werden, was zusätzliche Aufwendungen von bis zu 0,8 Millionen Euro zur Folge hat.
Trotz dieser Herausforderungen berichtet die Greiffenberger AG von ersten Erfolgen im Rahmen ihrer Restrukturierungsmaßnahmen. Insbesondere konnten die Personalkosten und Materialkosten signifikant gesenkt werden, und es wurde eine erhebliche Liquiditätsfreisetzung durch ein intensives Working Capital Management erzielt. Der Vorstand ist optimistisch, dass die positiven Effekte der Restrukturierung im Geschäftsjahr 2026 noch deutlicher zum Tragen kommen werden, insbesondere durch die geplante Verlagerung der Sägenproduktion nach Osteuropa.
Zusammenfassend steht die Greiffenberger AG vor erheblichen Herausforderungen, die durch externe Faktoren und interne Restrukturierungsmaßnahmen bedingt sind. Die Anpassung der Prognose spiegelt die Unsicherheiten wider, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, während gleichzeitig Fortschritte in der Umsetzung des Restrukturierungsplans erzielt werden. Die nächsten Monate werden entscheidend sein, um die angestrebten Ziele zu erreichen und die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu sichern.
Die Greiffenberger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,32 % und einem Kurs von 0,470EUR auf Tradegate (20. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
