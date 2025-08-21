Wiener Aktienmarkt: Volatile Woche mit Verlusten und politischen Unsicherheiten

Im heimischen Bankensektor kam es zu einem Rückgang der BAWAG-Aktien um 2,1 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass Kunden in bestimmten Fällen Kreditbearbeitungsgebühren zurückfordern können. Auch die Aktien der Erste Group und der Raiffeisen Bank International (RBI) verzeichneten Verluste von 1,9 Prozent bzw. 1,7 Prozent.

Der Wiener Aktienmarkt hat zu Beginn der Woche deutliche Verluste erlitten, wobei der Leitindex ATX um 1,38 Prozent auf 4.779,38 Punkte fiel. Auch der marktbreitere ATX Prime schloss mit einem Minus von 1,21 Prozent bei 2.390,00 Zählern. Diese negative Entwicklung spiegelte sich auch in anderen europäischen Märkten wider, jedoch in geringerem Ausmaß. Die Unsicherheit unter den Anlegern wurde durch das bevorstehende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verstärkt, während das Gipfeltreffen zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag keine klaren Fortschritte in Bezug auf den Frieden in der Ukraine brachte.

Auf der positiven Seite konnte die Agrana ihre Präsenz in Europa durch die Übernahme des slowenischen Lebensmittelherstellers Mercator-Emba ausbauen, was zu einem Anstieg der Agrana-Aktien um 0,4 Prozent führte. Wienerberger-Aktien fielen um 0,3 Prozent, während die Kaufempfehlung der Berenberg Bank für das Unternehmen beibehalten wurde.

Am Dienstag erholte sich der Wiener Aktienmarkt und der ATX stieg um 1,45 Prozent auf 4.848,87 Punkte. Die politische Unsicherheit blieb jedoch ein ständiger Faktor, während die Anleger auf US-Immobilienmarktdaten warteten. Diese zeigten einen Anstieg der neu begonnenen Wohnungen um 5,2 Prozent, während die Baugenehmigungen um 2,8 Prozent zurückgingen.

Am Mittwoch tendierte der Markt wieder schwächer, der ATX fiel um 0,83 Prozent auf 4.808,39 Punkte. Negative internationale Anlegerstimmung belastete die Märkte. FACC und Kapsch TrafficCom berichteten über ihre Geschäftszahlen, wobei FACC einen Umsatzanstieg, aber einen Rückgang des operativen Gewinns verzeichnete. Kapsch TrafficCom hingegen meldete einen Umsatzrückgang, jedoch einen deutlichen Gewinnanstieg.

Insgesamt zeigt sich der Wiener Aktienmarkt von einer hohen Volatilität geprägt, mit starken Schwankungen in den Kursen der einzelnen Unternehmen und einem ständigen Blick auf die internationale politische Lage sowie wirtschaftliche Indikatoren.

Der ATX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,03 % und einem Kurs von 4.816PKT auf Ariva Indikation (20. August 2025, 17:28 Uhr) gehandelt.