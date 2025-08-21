Bundesanleihen im Fokus: Trump, Ukraine und die Fed – Was Anleger wissen müssen!

Die Märkte sind zudem gespannt auf das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt. Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank erwartet, dass Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank, die Gelegenheit nutzen wird, um die Märkte auf den geldpolitischen Kurs der Fed vorzubereiten. Es wird spekuliert, dass Powell eine Leitzinssenkung im September nicht ausschließen wird, jedoch keine großen Zinsschritte von 0,5 Prozentpunkten in Aussicht stellt.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben in der vergangenen Woche eine moderate Entwicklung gezeigt, wobei am Montag ein leichter Anstieg verzeichnet wurde. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,34 Prozent auf 129,16 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,74 Prozent sank. Diese Kursbewegungen wurden von den Anlegern mit Blick auf das bevorstehende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie einem weiteren Treffen mit europäischen Spitzenpolitikern verfolgt. Trump hat in der Vergangenheit Druck auf die Ukraine ausgeübt und äußerte Skepsis bezüglich eines Nato-Beitritts der Ukraine sowie der Rückgabe der Krim an die Ukraine.

Am Dienstag gaben die Kurse der Bundesanleihen leicht nach, der Euro-Bund-Future fiel um 0,12 Prozent auf 128,84 Punkte, und die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 2,77 Prozent. Trotz der Rückgänge bleibt das Interesse der Anleger am Ukraine-Konflikt hoch. Trump strebt ein weiteres Treffen zwischen Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin an, um diplomatische Fortschritte zu erzielen. Analysten der Commerzbank betonen, dass die Hoffnungen auf einen Waffenstillstand trotz der bisherigen Ergebnisse des Gipfels in Washington bestehen bleiben.

Am Dienstag stiegen die Kurse der Bundesanleihen erneut leicht, der Euro-Bund-Future kletterte um 0,03 Prozent auf 129,03 Punkte, und die Rendite fiel auf 2,75 Prozent. Experten äußern sich besorgt über die unklare Position Russlands in den Verhandlungen und die Äußerungen Selenskyjs, dass die Ukraine beabsichtige, mit europäischen Geldern Waffen in den USA zu kaufen. Dies könnte die Diskussion über eine gemeinsame Schuldenfinanzierung in der EU anheizen und somit auch Auswirkungen auf die Anleihemärkte haben. Die Situation bleibt angespannt, und die Entwicklungen in der Ukraine sowie die geldpolitischen Entscheidungen der Fed werden weiterhin genau beobachtet.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 129,4EUR auf Eurex (21. August 2025, 07:31 Uhr) gehandelt.