Squeeze-Out und Delisting: Zerschlagung der artnet AG steht bevor!

Das Verlangen umfasst die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre an Leonardo Art Holdings gegen eine angemessene Barabfindung, deren Höhe noch festgelegt werden muss. Diese Bewertung wird durch einen unabhängigen Sachverständigen, der vom Landgericht Berlin bestellt wird, geprüft. Nach Erhalt eines konkretisierenden Übertragungsverlangens kann die Hauptversammlung der artnet AG einberufen werden, um über den Übertragungsbeschluss abzustimmen. Der Squeeze-Out wird erst mit der Eintragung des Beschlusses im Handelsregister wirksam, wodurch die Aktien der Minderheitsaktionäre auf Leonardo Art Holdings übergehen.

Am 19. August 2025 hat die Leonardo Art Holdings GmbH der artnet AG ein Verlangen zur Durchführung eines Squeeze-Outs der Minderheitsaktionäre übermittelt. Dies geschieht im Rahmen des Aktiengesetzes (§§ 327a ff. AktG) und folgt dem freiwilligen öffentlichen Übernahme- und Delisting-Angebot, das Leonardo Art Holdings im Juli 2025 an die Aktionäre der artnet AG gerichtet hat. Nach Abschluss dieses Angebots wird Leonardo Art Holdings voraussichtlich über 97,33 % der Aktien und damit mehr als 95 % des Grundkapitals der artnet AG verfügen.

Zusätzlich wurde am selben Tag bekannt gegeben, dass die Aktien der artnet AG mit Ablauf des 22. August 2025 von der Frankfurter Wertpapierbörse delisted werden. Dies bedeutet, dass die Aktien nach diesem Datum nicht mehr im regulierten Markt handelbar sind. Das Delisting erfolgt im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot von Leonardo Art Holdings, das Aktionären die Möglichkeit bietet, ihre Aktien bis zum 22. August 2025 zu verkaufen. Der Vorstand und Aufsichtsrat der artnet AG haben den Aktionären empfohlen, das Angebot anzunehmen.

Mit dem Delisting entfallen auch die damit verbundenen Transparenzpflichten, einschließlich der Ad-hoc-Publizitätspflicht und der Pflicht zur Erstellung von Halbjahresfinanzberichten. Die artnet AG hat zudem beantragt, dass ihre Aktien auch an anderen Börsen, wie in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart, nicht mehr im Freiverkehr gehandelt werden, was die Handelsmöglichkeiten weiter einschränkt.

Insgesamt deutet die Entwicklung auf eine umfassende Umstrukturierung der artnet AG hin, die durch den Squeeze-Out und das Delisting gekennzeichnet ist, was die Zukunft des Unternehmens und seiner Aktionäre maßgeblich beeinflussen wird.

Die artnet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 11,20EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.