Multitude AG: Rekordgewinne und starkes Wachstum im FinTech-Sektor!

Die Multitude AG gliedert sich in drei Hauptgeschäftsbereiche: Consumer Banking (unter der Marke Ferratum), SME Banking (CapitalBox) und Wholesale Banking (Multitude Bank). Besonders hervorzuheben ist der Bereich Wholesale Banking, der seit Anfang 2024 aktiv ist und ein Umsatzwachstum von 85,8 % auf 9,6 Millionen Euro verzeichnete. Auch das Kredit- und Investmentvolumen in diesem Bereich stieg um 90,4 % auf 198 Millionen Euro.

Die Multitude AG, ein europäisches FinTech-Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, hat am 21. August 2025 ihre Finanzberichte für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen ein starkes Gewinnwachstum und eine positive Entwicklung in allen Geschäftsbereichen, die digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen anbieten. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Umsatzerlöse um 3,5 % auf 133,4 Millionen Euro, während das Periodenergebnis nahezu verdoppelt wurde, von 7,3 Millionen Euro auf 14,2 Millionen Euro, was einem Anstieg von 95,2 % entspricht.

Im Consumer Banking stieg das Kreditvolumen um 9,3 % auf 506 Millionen Euro, während der Gewinn vor Steuern um 16,5 % auf 17,4 Millionen Euro zunahm. Der SME Banking-Bereich konnte seinen Umsatz um 7,8 % auf 17,3 Millionen Euro steigern und den Verlust vor Steuern signifikant reduzieren. Diese positiven Entwicklungen spiegeln die erfolgreiche Risikomanagementstrategie der Multitude AG wider, die sich in einer Reduzierung der Wertminderungen auf Kundenforderungen um 18,6 % zeigt.

Die Bilanzsumme des Unternehmens wuchs um 13,8 % auf 1,25 Milliarden Euro, was auf die Expansion des Kreditportfolios und das Wachstum des Schuldverschreibungsportfolios zurückzuführen ist. Das Eigenkapital beträgt 195,9 Millionen Euro, was einer Netto-Eigenkapitalquote von 23 % entspricht.

CEO Antti Kumpulainen äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und betonte die Notwendigkeit, Synergien zu nutzen und die Effizienz zu steigern. Die Ergebnisprognose für den Nettogewinn 2025 wurde auf eine Spanne von 24 bis 26 Millionen Euro angehoben. Neue Produktangebote, wie Kreditkarten in Deutschland und Buy-Now-Pay-Later-Produkte in Finnland und Schweden, sollen weiteres Wachstum generieren.

Insgesamt zeigt die Multitude AG eine starke Marktposition und die Fähigkeit, in einem dynamischen Umfeld profitabel zu wachsen.

Die Multitude Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,81 % und einem Kurs von 7,525EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.