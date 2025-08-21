NFON AG passt Prognose an: Wachstum trotz Herausforderungen im Markt

Trotz dieser positiven Entwicklung blieb die Umsatzentwicklung im Kernsegment Cloud-Telefonie hinter den Erwartungen zurück. Die anhaltenden Marktunsicherheiten und eine verhaltene Investitionsbereitschaft, insbesondere in Deutschland, führten dazu, dass das vorhandene Marktpotenzial nicht vollständig ausgeschöpft werden konnte. Infolgedessen erwartet der Vorstand nun ein Umsatzwachstum von 3 % bis 5 % (zuvor 8 % bis 10 %) und ein bereinigtes EBITDA zwischen 12,5 und 14,0 Millionen Euro (zuvor 13,5 bis 15,5 Millionen Euro).

Die NFON AG, ein führender Anbieter für integrierte Businesskommunikation in Europa, hat am 20. August 2025 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst. Diese Entscheidung basiert auf den vorläufigen Ergebnissen des ersten Halbjahres 2025 sowie der aktuellen Marktlage. Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr um 3,9 % auf 44,2 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 3,4 % auf 5,7 Millionen Euro zulegte. Haupttreiber des Wachstums war das Projektgeschäft, insbesondere durch KI-gestützte Lösungen der im Jahr 2024 übernommenen botario GmbH.

Der CEO Patrik Heider betonte, dass die Unternehmensstrategie „NFON Next 2027“ weiterhin konsequent umgesetzt wird. Diese Strategie fokussiert sich auf den Ausbau von KI-Kompetenzen und die Stärkung des Partnerökosystems. Trotz der Anpassung der Prognose sieht sich NFON gut aufgestellt, um die mittelfristigen Ziele zu erreichen, gestützt durch einen hohen Anteil wiederkehrender Umsätze und ein diversifiziertes Geschäftsmodell.

Im ersten Halbjahr 2025 stiegen die nicht wiederkehrenden Umsätze signifikant um 19,9 % auf 2,9 Millionen Euro, während die wiederkehrenden Umsätze um 2,9 % auf 41,3 Millionen Euro zulegten und 93,4 % des Gesamtumsatzes ausmachten. Die Zahl der installierten Nebenstellen ging jedoch um 1,1 % auf 657.584 zurück, was auf einen intensiven Wettbewerb und vorsichtige Investitionsentscheidungen zurückzuführen ist.

NFON hat im ersten Halbjahr 2025 bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung ihrer strategischen Initiativen erzielt, darunter die Integration neuer KI-Funktionen in die Cloud-Telefonie-Plattform und die Einführung eines neuen Partnerprogramms. Diese Maßnahmen sollen das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte und darüber hinaus unterstützen. Der vollständige Halbjahresbericht wird am 21. August 2025 veröffentlicht.

Die NFON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 6,20EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.