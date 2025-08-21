Amundi S.A. erhöht Stimmrechtsanteil an LEG Immobilien SE – Was bedeutet das?

In der ersten Mitteilung vom 18. August 2025 wird bekannt gegeben, dass Amundi S.A. am 13. August 2025 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten hat. Der Gesamtstimmrechtsanteil von Amundi beträgt nun 3,154%, was sich aus 2,997% direkten Stimmrechten und 0,157% aus Wertpapierleihe zusammensetzt. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, die einen Anteil von 3,13% auswies, zeigt sich eine leichte Erhöhung.

Am 18. und 19. August 2025 veröffentlichte die LEG Immobilien SE zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der EQS Group übermittelt wurden. Diese Mitteilungen betreffen Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch den französischen Vermögensverwalter Amundi S.A. gemeldet wurden.

Die zweite Mitteilung vom 19. August 2025 informiert darüber, dass Amundi am 14. August 2025 erneut die Schwelle von 3% überschritt, wobei der Gesamtstimmrechtsanteil auf 3,17% anstieg. Dies setzt sich aus 3,01% direkten Stimmrechten und 0,16% aus Wertpapierleihe zusammen. Auch hier ist eine Zunahme im Vergleich zur vorherigen Mitteilung zu verzeichnen.

Die LEG Immobilien SE hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist unter der ISIN DE000LEG1110 gelistet. Der aktuelle Gesamtbestand an Stimmrechten beträgt 75.570.800. Die Mitteilungen verdeutlichen die Aktivitäten von Amundi S.A. als bedeutenden Aktionär der LEG Immobilien SE, wobei die Gesellschaft über eine Reihe von Tochterunternehmen verfügt, die ebenfalls in den Stimmrechtsbesitz involviert sind.

Die Stimmrechtsmitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die Transparenz über bedeutende Veränderungen in der Aktionärsstruktur gewährleisten sollen. Solche Mitteilungen sind für Investoren und Marktteilnehmer von Interesse, da sie Hinweise auf mögliche strategische Veränderungen oder Investitionsentscheidungen der großen Aktionäre geben können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die LEG Immobilien SE durch die aktuellen Mitteilungen von Amundi S.A. eine signifikante Erhöhung der Stimmrechtsanteile verzeichnet, was die Aufmerksamkeit von Investoren und Analysten auf die Entwicklung der Unternehmensführung und der strategischen Ausrichtung lenkt.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 72,85EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.