Deutsche Börse AG übertrifft 3%-Schwelle: Rückkaufprogramm im Fokus!

Zusätzlich wurde am 18. August 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die den Erwerb eigener Aktien im Rahmen eines laufenden Rückkaufprogramms betrifft. Im Zeitraum vom 11. bis 15. August 2025 erwarb die Deutsche Börse AG insgesamt 65.528 Aktien. Die einzelnen Transaktionen wurden zu unterschiedlichen Durchschnittskursen durchgeführt, wobei der höchste Kurs am 11. August mit 260,5373 Euro pro Aktie verzeichnet wurde. Die Aktienkäufe fanden über die elektronische Handelsplattform Xetra der Frankfurter Wertpapierbörse statt, und die Deutsche Börse AG hat ein Kreditinstitut mit der Durchführung der Käufe beauftragt.

Am 19. August 2025 veröffentlichte die Deutsche Börse AG eine Stimmrechtsmitteilung, die über den Erwerb eigener Aktien informiert. Diese Mitteilung wurde gemäß § 40 Abs. 1 Satz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) über den EQS News-Service verbreitet. Die Deutsche Börse AG hat am 18. August 2025 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten, was zu einem neuen Aktienanteil von 3,0040% an der Gesamtanzahl von 188.300.000 Stimmrechten führte. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zur letzten Veröffentlichung dar, in der der Anteil bei 2,4035% lag. Insgesamt hält die Deutsche Börse AG nun 5.656.473 Aktien.

Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufprogramms am 26. Februar 2025 bis zum 15. August 2025 bereits 1.125.898 Aktien zurückgekauft. Die Deutsche Börse AG plant, die Öffentlichkeit regelmäßig über den Fortschritt des Rückkaufprogramms auf ihrer Website zu informieren.

Diese Maßnahmen sind Teil der Strategie der Deutschen Börse AG, den Wert ihrer Aktien zu steigern und das Vertrauen der Investoren zu stärken. Der Aktienrückkauf ist ein gängiges Instrument, um die Kapitalstruktur zu optimieren und den Aktionären einen Mehrwert zu bieten. Die kontinuierliche Kommunikation über den Rückkaufprozess und die Stimmrechtsmitteilungen sind wichtig, um Transparenz zu gewährleisten und die Marktteilnehmer über die Entwicklungen im Unternehmen auf dem Laufenden zu halten.

Insgesamt zeigt die Deutsche Börse AG mit diesen Maßnahmen ein aktives Management ihrer Aktien und ein Engagement für die Interessen ihrer Aktionäre.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 259,5EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.