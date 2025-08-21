Vestas im Aufwind: Analysten heben Kursziele und steigern Optimismus!

Parallel dazu hat das Analysehaus Jefferies das Kursziel für Vestas von 126 auf 149 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani hebt hervor, dass sich die Anlagestory für Vestas im Hinblick auf das zweite Halbjahr 2025 zunehmend verbessert. Insbesondere die steigenden Aufträge aus den USA, die durch die steuerlichen Anreize des neuen Gesetzes gefördert werden, tragen zu einem optimistischeren Finanzausblick bei. Ferhani erwartet, dass die Berechenbarkeit der finanziellen Ergebnisse von Vestas bis ins Jahr 2030 steigt, was die Attraktivität der Aktie weiter erhöht.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für den dänischen Windturbinen-Hersteller Vestas auf "Outperform" belassen und ein Kursziel von 128 dänischen Kronen festgelegt. In einer aktuellen Studie analysierte Analyst Colin Moody die Auswirkungen des Steuer- und Ausgabengesetzes von US-Präsident Donald Trump, das als "One Big Beautiful Bill" bekannt ist. Moody betont, dass die Aktualisierung der Steuergutschriften Vestas zusätzliche Impulse geben und die Aktivitäten des Unternehmens in den USA unterstützen dürfte. Diese positiven Aussichten könnten das Wachstum von Vestas in einem wichtigen Markt weiter ankurbeln.

Die beiden Berichte von RBC und Jefferies spiegeln ein wachsendes Vertrauen in die zukünftige Entwicklung von Vestas wider, insbesondere im Kontext der US-amerikanischen Marktbedingungen. Die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien und die politischen Rahmenbedingungen, die durch das neue Steuergesetz geschaffen werden, könnten entscheidend für das Wachstum des Unternehmens sein. Vestas, als einer der führenden Hersteller von Windturbinen, könnte von diesen Entwicklungen erheblich profitieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl RBC als auch Jefferies optimistische Perspektiven für Vestas sehen, die durch die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den USA unterstützt werden. Diese positiven Einschätzungen könnten das Interesse von Investoren an der Aktie von Vestas weiter steigern und die Marktposition des Unternehmens festigen. Die Entwicklungen im Bereich der erneuerbaren Energien und die damit verbundenen politischen Maßnahmen scheinen somit eine Schlüsselrolle für die zukünftige Performance von Vestas zu spielen.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 17,89EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.