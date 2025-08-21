Schott Pharma kündigt wichtige Finanzberichte für 2026 an – Details hier!

In der Mitteilung wird bekannt gegeben, dass die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA mehrere Finanzberichte in den kommenden Monaten veröffentlichen wird. Der erste Bericht ist der Konzern-Finanzbericht für das erste Halbjahr (Q2), der sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache am 13. Mai 2026 veröffentlicht wird. Die Berichte werden auf der Unternehmenswebsite unter den Rubriken „Investor Relations“ zugänglich gemacht.

Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht, die gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) erfolgt. Diese Mitteilung wurde am 18. August 2025 um 09:30 CET/CEST über den EQS News-Service verbreitet, der gesetzliche Meldepflichten sowie Corporate News und Finanznachrichten abdeckt.

Zusätzlich zu dem Konzern-Finanzbericht wird die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA auch Quartals- und Zwischenmitteilungen veröffentlichen. Die erste Quartalsmitteilung für das erste Halbjahr wird am 11. Februar 2026 in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht. Die zweite Quartalsmitteilung für das zweite Halbjahr ist für den 12. August 2026 geplant, ebenfalls in beiden Sprachen.

Die Veröffentlichung dieser Finanzberichte ist von großer Bedeutung für Investoren und Analysten, da sie wichtige Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens bieten. Die Transparenz und die regelmäßige Kommunikation der finanziellen Ergebnisse sind entscheidend, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Marktposition der SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA zu festigen.

Die Bekanntmachung unterstreicht das Engagement des Unternehmens für eine offene und transparente Kommunikation mit seinen Stakeholdern. Die Berichte werden auf der Website des Unternehmens bereitgestellt, was den Zugang zu den Informationen erleichtert und sicherstellt, dass alle Interessierten zeitnah informiert werden.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA gut aufgestellt ist, um ihre finanziellen Ergebnisse in naher Zukunft zu präsentieren, und dass sie sich der gesetzlichen Anforderungen bewusst ist, die für börsennotierte Unternehmen gelten. Die kommenden Berichte werden mit Spannung erwartet, da sie entscheidende Informationen über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens liefern könnten.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 23,30EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.