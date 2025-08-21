Beiersdorf schließt erfolgreich Aktienrückkaufprogramm 2025 ab!

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft hat am 19. August 2025 die 13. Zwischenmeldung und Schlussmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm 2025 veröffentlicht. Dieses Programm wurde am 27. Mai 2025 ins Leben gerufen und hatte ein maximales Erwerbsvolumen von bis zu 500 Millionen Euro. Am 18. August 2025 wurde das Programm erfolgreich abgeschlossen, nachdem insgesamt 4.690.621 eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von etwa 499,99 Millionen Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) erworben wurden. Dies entspricht rund 1,93 % des Grundkapitals der Gesellschaft.

Im Detail wurden am 18. August 2025 insgesamt 180.183 Aktien erworben, wobei 100.509 Aktien über die Handelsplattform Xetra und 79.674 Aktien über CBOE Europe (CEUX) gekauft wurden. Der gewichtete Durchschnittspreis pro Aktie lag bei etwa 102,27 Euro. Der Erwerb wurde durch ein von Beiersdorf beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.