    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Beiersdorf schließt erfolgreich Aktienrückkaufprogramm 2025 ab!

    Beiersdorf schließt erfolgreich Aktienrückkaufprogramm 2025 ab!
    Foto: Beiersdorf AG

    Die Beiersdorf Aktiengesellschaft hat am 19. August 2025 die 13. Zwischenmeldung und Schlussmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm 2025 veröffentlicht. Dieses Programm wurde am 27. Mai 2025 ins Leben gerufen und hatte ein maximales Erwerbsvolumen von bis zu 500 Millionen Euro. Am 18. August 2025 wurde das Programm erfolgreich abgeschlossen, nachdem insgesamt 4.690.621 eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von etwa 499,99 Millionen Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) erworben wurden. Dies entspricht rund 1,93 % des Grundkapitals der Gesellschaft.

    Im Detail wurden am 18. August 2025 insgesamt 180.183 Aktien erworben, wobei 100.509 Aktien über die Handelsplattform Xetra und 79.674 Aktien über CBOE Europe (CEUX) gekauft wurden. Der gewichtete Durchschnittspreis pro Aktie lag bei etwa 102,27 Euro. Der Erwerb wurde durch ein von Beiersdorf beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Beiersdorf AG!
    Long
    95,42€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 13,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    110,42€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 13,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Aktienrückkaufprogramm 2025 zeigt das Engagement von Beiersdorf, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vertrauen in die eigene Geschäftsentwicklung zu stärken. Der durchschnittliche Kaufpreis der im Rahmen des Programms erworbenen Aktien betrug rund 106,60 Euro. Die detaillierten Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Website der Beiersdorf Aktiengesellschaft verfügbar.

    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Beiersdorf mit dem Abschluss des Aktienrückkaufprogramms 2025 ein starkes Signal an den Markt sendet. Die nahezu vollständige Ausschöpfung des maximalen Erwerbsvolumens unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in seine zukünftige Entwicklung und die Absicht, den Aktionären einen Mehrwert zu bieten.



    Beiersdorf

    +0,19 %
    +1,58 %
    -4,28 %
    -15,09 %
    -17,93 %
    -0,29 %
    +8,49 %
    +43,01 %
    +29,28 %
    ISIN:DE0005200000WKN:520000

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 102,8EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Beiersdorf schließt erfolgreich Aktienrückkaufprogramm 2025 ab! Die Beiersdorf Aktiengesellschaft hat am 19. August 2025 die 13. Zwischenmeldung und Schlussmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm 2025 veröffentlicht. Dieses Programm wurde am 27. Mai 2025 ins Leben gerufen und hatte ein maximales Erwerbsvolumen …