Flughafen Wien AG: Starkes Wachstum trotz geopolitischer Herausforderungen!

Finanziell konnte die Flughafen Wien AG im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 524,4 Millionen Euro erzielen, was einem Plus von 7,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA stieg um 3,3 % auf 211,7 Millionen Euro, während das EBIT um 5,3 % auf 146,1 Millionen Euro anstieg. Das Periodenergebnis verbesserte sich um 6,2 % auf 115,1 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung wird durch ein starkes operatives Geschäft und ein günstiges Finanzergebnis unterstützt, das von einer Entschuldung und hohen Zinserträgen profitiert.

Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete die Flughafen Wien AG ein erfreuliches Wachstum in den Bereichen Passagiere, Umsatz und Gewinn. Insgesamt nutzten 19,6 Millionen Passagiere die Flughafen-Wien-Gruppe, was einem Anstieg von 4,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Am Standort Wien stieg die Zahl der Fluggäste um 2,4 % auf 14,7 Millionen. Trotz geopolitischer Herausforderungen, insbesondere in Israel und dem Iran, zeigt sich die Entwicklung stabil.

Im Juli 2025 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe 4,5 Millionen Passagiere, was einem leichten Anstieg von 1,0 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Am Standort Wien fiel die Zahl der Passagiere jedoch um 1,2 % auf 3,3 Millionen, was auf die geopolitischen Spannungen zurückzuführen ist. Dennoch bleibt die Prognose für das Gesamtjahr optimistisch, mit einer erwarteten Passagierzahl von rund 42 Millionen für die Flughafen-Wien-Gruppe und etwa 32 Millionen für den Standort Wien.

Die Flughafen Wien AG plant, trotz der zu erwartenden Absenkung der Flughafengebühren im Jahr 2026, ein umfangreiches Investitionsprogramm in Höhe von 300 Millionen Euro für 2025 fortzusetzen. Diese Investitionen sind Teil eines mehrjährigen Programms, das darauf abzielt, die Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens zu stärken. Der Flughafen Wien bleibt zudem der pünktlichste Hub der Lufthansa-Gruppe und zählt zu den pünktlichsten Flughäfen in Europa.

Insgesamt zeigt die Flughafen Wien AG eine robuste wirtschaftliche Entwicklung, die trotz externer Herausforderungen auf einem soliden Wachstumspfad bleibt. Die Finanz- und Verkehrsguidance für 2025 bleibt unverändert, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

Die Vienna International Airport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 52,00EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.