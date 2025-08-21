Politiker im Dienstwagen-Dilemma: Wo bleibt der Umstieg auf Elektroautos?

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert, dass Deutschlands Spitzenpolitiker weiterhin auf klimaschädliche Dienstwagen setzen. Eine aktuelle Auswertung zeigt, dass viele dieser Fahrzeuge deutlich mehr CO2 ausstoßen als der Durchschnitt der in Deutschland zugelassenen Autos. Von insgesamt 238 untersuchten Spitzenpolitikern fahren lediglich 87 mit reinen Elektroautos. Trotz der fortschreitenden Klimakrise und eines Regierungswechsels ist laut DUH kein konsequenter Umstieg auf umweltfreundliche Dienstwagen erkennbar. Der Anteil der rein batterieelektrischen Dienstwagen im Bundeskabinett, einschließlich Staatssekretärinnen und -sekretären, ist im Vergleich zum Vorjahr nur leicht von 50 auf 57 Prozent gestiegen.

Die DUH weist darauf hin, dass ihre Zahlen nur bedingt mit anderen Statistiken vergleichbar sind, da sie davon ausgeht, dass Plug-In-Hybride ausschließlich im Verbrennermodus genutzt werden. Ob dies tatsächlich der Fall ist, bleibt unklar, da für jeden Spitzenpolitiker nur ein Fahrzeug erfasst wurde, obwohl viele über mehrere Autos verfügen. Von den elf Bundesministern nutzen vier reine Elektroautos, darunter die Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan und die Bildungsministerin Karin Prien. Sieben Minister setzen hingegen auf Plug-In-Hybride, darunter Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und Verkehrsminister Patrick Schnieder.

Besonders auffällig ist, dass von den 16 Regierungschefs der Bundesländer nur Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ein Elektroauto fährt. Im Vorjahr war auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher mit einem Elektroauto aufgeführt, in der aktuellen Liste wird er jedoch mit einem Plug-In-Hybrid geführt. Die Fahrzeuge von Kanzler Friedrich Merz (CDU) und einigen anderen Bundesministern wurden aufgrund ihrer schweren Panzerung nicht in die Auswertung einbezogen.

Insgesamt zeigt die Analyse der DUH, dass trotz der drängenden Notwendigkeit, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, viele Spitzenpolitiker nicht bereit sind, auf umweltfreundlichere Alternativen umzusteigen. Dies wirft Fragen zur Glaubwürdigkeit der politischen Maßnahmen im Hinblick auf den Klimaschutz auf und verdeutlicht die Diskrepanz zwischen politischen Zielen und tatsächlichem Handeln.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 71,42EUR auf Ariva Indikation (20. August 2025, 20:21 Uhr) gehandelt.