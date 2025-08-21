    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AktievorwärtsNachrichten zu Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
    SBO AG: Stabilität trotz Umsatzrückgang – Strategien für die Zukunft!

    Die SBO AG hat im ersten Halbjahr 2025 in einem herausfordernden Marktumfeld eine solide Leistung gezeigt, trotz eines rückläufigen Umsatzes von 253,6 Millionen Euro, was einem Rückgang von 12% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die EBIT-Marge blieb mit 11,3% stabil, während das EBITDA bei 44,5 Millionen Euro (Marge 17,5%) lag. Die beiden Hauptsegmente, Precision Technology (PT) und Energy Equipment (EE), entwickelten sich unterschiedlich: Während die PT-Division aufgrund niedriger Nachfrage einen Umsatzrückgang von 31,2% auf 107,6 Millionen Euro verzeichnete, konnte die EE-Division ihren Umsatz um 11% auf 146 Millionen Euro steigern.

    Der Auftragseingang fiel auf 216,9 Millionen Euro, was die anhaltend gesunkene Investitionstätigkeit der Kunden widerspiegelt. Der Auftragsbestand betrug Ende Juni 103,3 Millionen Euro. CEO Klaus Mader betonte, dass SBO trotz der Marktunsicherheiten stabil auf Kurs geblieben sei und mit Kostendisziplin sowie strategischen Initiativen auf die Herausforderungen reagiere. Dazu gehören unter anderem die Optimierung von Lieferketten und Kapazitätsanpassungen sowie der Ausbau von Standorten in Saudi-Arabien und Vietnam.

    Ein bedeutender Schritt zur Stärkung der Marktposition war die Übernahme von 3T Additive Manufacturing Ltd. im August 2025, die SBO im Bereich des 3D-Metalldrucks weiter voranbringen soll. Diese Akquisition ermöglicht den Zugang zu neuen Kundenbeziehungen und modernster Produktionsinfrastruktur.

    Finanziell bleibt SBO stabil, mit einem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 37,1 Millionen Euro und liquiden Mitteln von 278,9 Millionen Euro zum 30. Juni 2025. Die Nettoverschuldung stieg auf 82,3 Millionen Euro, was teilweise auf negative Wechselkurseffekte zurückzuführen ist. Die Eigenkapitalquote liegt bei 47%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

    Für das zweite Halbjahr 2025 erwartet SBO eine weiterhin verhaltene Nachfrage, insbesondere in der PT-Division, während in der EE-Division eine bessere Entwicklung als der Gesamtmarkt prognostiziert wird. SBO plant, durch Kostensenkungen und den Ausbau zukunftsorientierter Geschäftsfelder wie der additiven Fertigung Marktanteile zu gewinnen. Trotz der aktuellen Herausforderungen sieht sich SBO langfristig gut positioniert, um von steigenden globalen Energiebedarfen und technologischen Innovationen zu profitieren.



    Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

    -0,17 %
    -1,00 %
    0,00 %
    -10,30 %
    -13,32 %
    -45,19 %
    +26,23 %
    -31,15 %
    -58,32 %
    ISIN:AT0000946652WKN:907391

    Die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 29,63EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.



