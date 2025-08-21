RBC stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 60 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Jack Reynolds-Clark passte seine Erwartungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an einen enttäuschenden Bericht zum dritten Geschäftsquartal an. Es bestehe erhebliche Unsicherheit hinsichtlich des Zeitpunkts der Erholung des chinesischen Marktes für refraktive Optik. Er verlagerte außerdem den Bewertungszeitraum mehr in die Zukunft./rob/tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 42,86EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.





