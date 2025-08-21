    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 60 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Jack Reynolds-Clark passte seine Erwartungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an einen enttäuschenden Bericht zum dritten Geschäftsquartal an. Es bestehe erhebliche Unsicherheit hinsichtlich des Zeitpunkts der Erholung des chinesischen Marktes für refraktive Optik. Er verlagerte außerdem den Bewertungszeitraum mehr in die Zukunft./rob/tih/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 00:45 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 42,86EUR auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.




    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 47,00, was eine Steigerung von +11,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral' Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 60 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Jack Reynolds-Clark passte seine Erwartungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an einen …