    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordea Bank Abp AktievorwärtsNachrichten zu Nordea Bank Abp

    ANALYSE-FLASH

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Barclays senkt Nordea auf 'Underweight' und Ziel auf 11,80 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays senkt Kursziel für Nordea auf 11,80 Euro.
    • Einstufung von "Equal Weight" auf "Underweight" geändert.
    • Ertragsschätzungen bis 2027 um 6% unter Marktkonsens.
    ANALYSE-FLASH - Barclays senkt Nordea auf 'Underweight' und Ziel auf 11,80 Euro
    Foto: Roland Magnusson - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Nordea von 13,30 auf 11,80 Euro gesenkt und die Papiere von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Expertin Namita Samtani liegt mit ihren Ergebnisschätzungen für die Bank bis 2027 laut ihrer am Donnerstag veröffentlichten Neubewertung um bis zu 6 Prozent unter dem Marktkonsens. Ihre geringeren Ertragsschätzungen seien unter anderem geprägt von Druck in der Vermögensverwaltung. Nordea habe zwar ein hervorragendes Management, aber die Aktien seien im europäischen Branchenvergleich teuer./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 03:00 / GMT

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Nordea Bank Abp

    -2,09 %
    +1,05 %
    +10,61 %
    +3,90 %
    +28,05 %
    +40,05 %
    +103,40 %
    +30,19 %
    +45,22 %
    ISIN:FI4000297767WKN:A2N6F4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie

    Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 13,44 auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um +1,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 46,26 Mrd..

    Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von -17,46 %/+1.085,52 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 11,80 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Barclays senkt Nordea auf 'Underweight' und Ziel auf 11,80 Euro Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Nordea von 13,30 auf 11,80 Euro gesenkt und die Papiere von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Expertin Namita Samtani liegt mit ihren Ergebnisschätzungen für die …