Barclays senkt Nordea auf 'Underweight' und Ziel auf 11,80 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 13,44 auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um +1,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 46,26 Mrd..

Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von -17,46 %/+1.085,52 % bedeutet.