Barclays senkt Nordea auf 'Underweight' und Ziel auf 11,80 Euro
- Barclays senkt Kursziel für Nordea auf 11,80 Euro.
- Einstufung von "Equal Weight" auf "Underweight" geändert.
- Ertragsschätzungen bis 2027 um 6% unter Marktkonsens.
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Nordea von 13,30 auf 11,80 Euro gesenkt und die Papiere von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Expertin Namita Samtani liegt mit ihren Ergebnisschätzungen für die Bank bis 2027 laut ihrer am Donnerstag veröffentlichten Neubewertung um bis zu 6 Prozent unter dem Marktkonsens. Ihre geringeren Ertragsschätzungen seien unter anderem geprägt von Druck in der Vermögensverwaltung. Nordea habe zwar ein hervorragendes Management, aber die Aktien seien im europäischen Branchenvergleich teuer./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 03:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 13,44 auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um +1,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 46,26 Mrd..
Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von -17,46 %/+1.085,52 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 11,80 Euro