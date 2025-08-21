Monster-Momentum vorbei? Palantir stürzt ab – und die Bären fressen sich satt

Palantir hat in nur sechs Handelstagen rund 73 Milliarden US-Dollar an Marktwert verloren. Der Einbruch – die längste Verlustserie seit April 2024 – drückte die Aktie um mehr als 17 Prozent unter ihr Rekordhoch vom 12. August und bescherte Leerverkäufern Gewinne von über 1,6 Milliarden US-Dollar. Diese Einnahmen gleichen jedoch nur einen Teil der 4,5 Milliarden US-Dollar an Verlusten aus, die Shortseller in diesem Jahr bislang erlitten haben.

Am 20. August rutschte die Aktie nach weiteren Verlusten endgültig in den Korrekturbereich und fiel aus der Liste der 20 wertvollsten US-Unternehmen. Den Abverkauf verstärkte ein Bericht von Andrew Left von Citron Research, der Palantir als "losgelöst von Fundamentaldaten und Analysen" bezeichnete und das Papier auf Basis von Bewertungsvergleichen mit OpenAI bei weniger 40 US-Dollar verortete. "Karp und sein Team können stolz sein. Aber für Investoren ist das der Punkt, an dem Disziplin gefragt ist", schrieb Left.