Monster-Momentum vorbei? Palantir stürzt ab – und die Bären fressen sich satt
Palantir hat binnen sechs Tagen 73 Milliarden US-Dollar Börsenwert verloren. Während Anleger zittern, feiern Short-Seller Gewinne von 1,6 Milliarden US-Dollar – der härteste Absturz seit April 2024.
- Palantir verliert 73 Milliarden US-Dollar Börsenwert.
- Short-Seller feiern 1,6 Milliarden US-Dollar Gewinne.
- Analysten warnen vor hohem Kurs-Gewinn-Verhältnis.
Palantir hat in nur sechs Handelstagen rund 73 Milliarden US-Dollar an Marktwert verloren. Der Einbruch – die längste Verlustserie seit April 2024 – drückte die Aktie um mehr als 17 Prozent unter ihr Rekordhoch vom 12. August und bescherte Leerverkäufern Gewinne von über 1,6 Milliarden US-Dollar. Diese Einnahmen gleichen jedoch nur einen Teil der 4,5 Milliarden US-Dollar an Verlusten aus, die Shortseller in diesem Jahr bislang erlitten haben.
Am 20. August rutschte die Aktie nach weiteren Verlusten endgültig in den Korrekturbereich und fiel aus der Liste der 20 wertvollsten US-Unternehmen. Den Abverkauf verstärkte ein Bericht von Andrew Left von Citron Research, der Palantir als "losgelöst von Fundamentaldaten und Analysen" bezeichnete und das Papier auf Basis von Bewertungsvergleichen mit OpenAI bei weniger 40 US-Dollar verortete. "Karp und sein Team können stolz sein. Aber für Investoren ist das der Punkt, an dem Disziplin gefragt ist", schrieb Left.
Auch Analysten warnen, dass Palantir trotz jüngster Rückgänge mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 193 teuer bleibt. Gleichzeitig belasten Gewinnmitnahmen im gesamten Tech-Sektor den Kurs. "Der Ausverkauf, den wir bei Palantir beobachten, ist längst überfällig und nicht darauf zurückzuführen, dass die Leerverkäufer die Oberhand gewonnen haben", erklärte Vikram Rai von Fny Capital Management.
Nach Angaben von S3 Partners ist der Short-Anteil am Streubesitz seit Juli bei 2,54 Prozent und steigt seit Juni wieder leicht an. "Entweder wollten sie vermeiden, von einem Monster-Momentum-Trade überrollt zu werden, oder sie wurden aus dem Markt gedrängt, nachdem der Zug ins Rollen gekommen war", sagte Steve Sosnick von Interactive Brokers.
Langfristige Investoren hatten den Kurs in diesem Jahr massiv nach oben getrieben: Palantir bleibt mit einem Plus von 106 Prozent die beste Aktie im S&P 500. Doch die jüngste Schwäche könnte konträre Händler zurücklocken. "Wenn Palantir auch nur ein wenig zulegt, werden die Leerverkäufer zurückkommen", warnte Rai.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion