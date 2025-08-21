Meta stoppt die massiven Ausgaben für neue KI-Talente!

Meta Platforms zieht überraschend die Bremse bei seiner aggressiven Expansion im Bereich Künstliche Intelligenz. Nach monatelanger Jagd auf hochkarätige KI-Talente hat das Unternehmen laut Wall Street Journal vergangene Woche einen Einstellungsstopp verhängt. Die Entscheidung fällt mitten in eine Phase wachsender Skepsis über die Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit der milliardenschweren Investitionen im KI-Sektor.

Meta bestätigte die Maßnahme am Donnerstag. Ein Sprecher erklärte gegenüber CNBC, der Schritt sei kein Rückzug, sondern Teil "grundlegender organisatorischer Planung". Ziel sei es, nach der massiven Personaloffensive ein stabiles Fundament für die ambitionierten Superintelligenz-Projekte des Konzerns zu schaffen.

Milliarden für Talente – jetzt Konsolidierung

Kaum ein anderer Tech-Konzern hat so aggressiv in KI-Personal investiert wie Meta. Medienberichten zufolge bot das Unternehmen einzelnen Forschern und Ingenieuren Signing-Boni von bis zu 100 Millionen US-Dollar. Besonders spektakulär war der Einstieg bei Scale AI: Für 14,3 Milliarden US-Dollar kaufte Meta knapp die Hälfte des Start-ups und sicherte sich damit die Dienste von Gründer Alexandr Wang, der inzwischen das Llama-Lab leitet.

Doch nach dieser Investitionsoffensive folgt nun eine Phase der Konsolidierung. "Meta befindet sich schlicht im Verdauungsmodus", analysiert Daniel Newman, CEO des Beratungsunternehmens Futurum Group. "Bevor weitere Milliarden fließen, muss das Unternehmen prüfen, ob die neu gewonnenen Talente die erhofften technologischen Durchbrüche liefern."

Druck vom Markt: Tech-Selloff und Bubble-Debatte

Der Einstellungsstopp kommt in einer Woche, in der US-Tech-Aktien deutlich unter Druck standen. Auch die Diskussion um eine mögliche "KI-Blase" gewann an Fahrt. OpenAI-Chef Sam Altman erklärte jüngst vor Journalisten, er halte die aktuelle Euphorie für übertrieben.

Andere Marktbeobachter widersprechen. "Die KI-Revolution ist real. Einige Segmente mögen überhitzt wirken, aber insgesamt sehen wir Tech-Aktien im Kontext der vierten industriellen Revolution eher als unterbewertet", meint Dan Ives, Analyst bei Wedbush Securities.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 747,7USD auf Nasdaq (21. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



