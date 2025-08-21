Jahrestief wackelt gewaltig

Nach vorläufigen Halbjahreszahlen hat Süss MicroTec seine Prognose für die Bruttomarge als auch für die EBIT-Marge gesenkt und bei Investoren damit für einen faden Beigeschmack gesorgt. Auch die operative Ergebnisprognose wurde nach unten angepasst, für das Gesamtjahr wird nun mit einer Spanne zwischen 13 und 15 Prozent gerechnet, zuvor waren es 15 bis 17 Prozent. Investoren nahmen dies nicht auf die leichte Schulter und drückten die Aktie infolgedessen auf die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung bestehend seit September letzten Jahres. Ein Kursrutsch auf Wochenbasis unter dieses Niveau könnte in der Folge für einen Trendbruch und Verkaufssignal in Richtung 20,81 Euro sorgen, darunter müsste sogar mit einer überschießenden Welle auf 18,37 Euro gerechnet werden. Ein entsprechender Short-Schein wird gleich im Anschluss vorgestellt. Um auf der Oberseite deutliche Akzente zu setzen, müsste mindestens der 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 40,47 Euro zusammen mit dem kurzzeitigen Abwärtstrend überwunden werden, dann würden zeitnahe Kursgewinne zurück an die Sommerhochs bei 47,30 Euro wieder möglich werden. Aktuell gibt der Chartverlauf ein solches Szenario aber nicht her.

1. Short-Position unter 26,50 Euro eröffnen , Stopp über 29,20 Euro platzieren. Kursziel 20,81 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Süss MicroTec SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY5AC9 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,43 - 0,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 22,575 Euro Basiswert: Süss MicroTec SE KO-Schwelle: 22,575 Euro akt. Kurs Basiswert: 26,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,17 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2A13 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,38 - 0,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 30,7976 Euro Basiswert: Süss MicroTec SE KO-Schwelle: 30,7976 Euro akt. Kurs Basiswert: 26,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 20,81 Euro Hebel: 5,74 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

