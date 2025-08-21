Neue Rekorde jetzt vorstellbar

In der letzten technischen Besprechung zu Walmart war der Widerstandsbereich von 99,35 US-Dollar Dreh- und Angelpunkt für einen Folgeanstieg an das bisherige Jahres- und Rekordhoch bei 105,39 US-Dollar. Tatsächlich schrammte die Aktie Anfang August nur knapp daran vorbei und musste im Zuge eines regulären Pullbacks wieder auf das Ausbruchsniveau zurückkehren. Von dort aus bewegt sich Walmart wieder dynamisch gen Norden weg und könnte schon in wenigen Tagen das Ziel bei 105,30 US-Dollar erreichen. Gelingt es auch noch diese Hürde aus dem Weg zu schaffen, würde ein Folgeanstieg auf 110,19 US-Dollar auf mittelfristiger Basis möglich werden. Auf der Unterseite dürfte erst ein Bruch des 50-Tage-Durchschnitts bei 98,61 US-Dollar zu größeren Verwerfungen und in der Folge Abschlägen auf 96,48 US-Dollar kommen. Ein weiteres Ziel darunter wurde um 94,30 US-Dollar im Falle einer größeren Schwächephase identifiziert.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau bei 102,57 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 99,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 105,30/110,19 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Walmart Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU1SGL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,64 - 0,65 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 95,6154 US-Dollar Basiswert: Walmart Inc. KO-Schwelle: 95,6154 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 102,57 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 105,30 US-Dollar Hebel: 13,61 Kurschance: + 35 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ80YY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,03 - 1,04 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 114,3939 US-Dollar Basiswert: Walmart Inc. KO-Schwelle: 114,3939 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 102,57 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,45 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.