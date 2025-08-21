Innoscripta: Erfolgreiches 1. Halbjahr 2025 im Aufwind!
innoscripta SE beeindruckt mit starkem Wachstum: 2.100 Kunden, 93% Umsatzplus und 127% EBIT-Steigerung. Seit Mai 2025 an der Börse, bietet das Unternehmen cloudbasierte Softwarelösungen an.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- innoscripta SE verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein starkes Wachstum mit 2.100 Kunden, was einem Anstieg von 17% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Konzernumsatz stieg auf 44,10 Mio. € (H1/2024: 22,89 Mio. €), was einer Steigerung von 93% entspricht.
- Das Konzern-EBIT betrug 23,80 Mio. € (H1/2024: 10,47 Mio. €), was eine Verbesserung um 127% darstellt.
- Die EBIT-Marge erhöhte sich auf 54% (H1/2024: 45%).
- Das Konzernergebnis nach Steuern lag bei 15,99 Mio. € (H1/2024: 7,15 Mio. €), was einem Anstieg von 124% entspricht.
- innoscripta SE ist seit Mai 2025 im Scale-Segment der Frankfurter Börse notiert und bietet cloudbasierte Softwarelösungen zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung in Deutschland an.
Der Kurs von innoscripta lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 92,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,05 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 94,00EUR das entspricht einem Plus von +1,18 % seit der Veröffentlichung.
+7,64 %
-1,57 %
-15,32 %
-9,09 %
ISIN:DE000A40QVM8WKN:A40QVM
