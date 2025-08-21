Besonders beachtet!
CTS Eventim - Aktie stürzt ab -9,73 % - 21.08.2025
Am 21.08.2025 ist die CTS Eventim Aktie, bisher, um -9,73 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CTS Eventim Aktie.
CTS Eventim dominiert den europäischen Markt mit einem umfassenden Ticketing- und Eventportfolio, unterstützt durch modernste Technologie und ein weitreichendes Vertriebsnetz.
CTS Eventim Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.08.2025
Am heutigen Handelstag musste die CTS Eventim Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,73 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die CTS Eventim Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -18,91 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche ist die CTS Eventim Aktie damit um -5,14 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei CTS Eventim auf +10,42 %.
CTS Eventim Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,14 %
|1 Monat
|-10,83 %
|3 Monate
|-18,91 %
|1 Jahr
|+12,78 %
Informationen zur CTS Eventim Aktie
Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,88 Mrd. wert.
CTS EVENTIM: Erfolgswelle reißt auch 2025 nicht ab!
CTS EVENTIM setzt neue Maßstäbe im Ticketing: Umsatzrekorde und starkes Wachstum trotz Herausforderungen. CEO Schulenberg sieht in organischem Wachstum und Akquisitionen den Schlüssel zur Zukunft.
CTS Eventim: On Track for 2025 Success in H1 2025
Amidst a turbulent market landscape, CTS EVENTIM has soared to new heights, reporting record-breaking revenue and growth in the Ticketing segment for the first half of 2025. This achievement underscores CTS EVENTIM's resilience and strategic …
CTS EVENTIM auch im ersten Halbjahr 2025 weiter auf Erfolgskurs
EQS-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis CTS EVENTIM auch im ersten Halbjahr 2025 weiter auf Erfolgskurs (News mit Zusatzmaterial) 21.08.2025 / 07:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der …
CTS Eventim Aktie jetzt kaufen?
Ob die CTS Eventim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CTS Eventim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.