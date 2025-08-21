CTS Eventim - Aktie stürzt ab -9,73 % - 21.08.2025

Am heutigen Handelstag musste die CTS Eventim Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,73 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

CTS Eventim dominiert den europäischen Markt mit einem umfassenden Ticketing- und Eventportfolio, unterstützt durch modernste Technologie und ein weitreichendes Vertriebsnetz.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die CTS Eventim Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -18,91 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die CTS Eventim Aktie damit um -5,14 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei CTS Eventim auf +10,42 %.

CTS Eventim Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,14 % 1 Monat -10,83 % 3 Monate -18,91 % 1 Jahr +12,78 %

Informationen zur CTS Eventim Aktie

Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,88 Mrd. wert.

CTS EVENTIM setzt neue Maßstäbe im Ticketing: Umsatzrekorde und starkes Wachstum trotz Herausforderungen. CEO Schulenberg sieht in organischem Wachstum und Akquisitionen den Schlüssel zur Zukunft.

Amidst a turbulent market landscape, CTS EVENTIM has soared to new heights, reporting record-breaking revenue and growth in the Ticketing segment for the first half of 2025. This achievement underscores CTS EVENTIM's resilience and strategic …

EQS-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis CTS EVENTIM auch im ersten Halbjahr 2025 weiter auf Erfolgskurs (News mit Zusatzmaterial) 21.08.2025 / 07:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der …

CTS Eventim Aktie jetzt kaufen?

Ob die CTS Eventim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CTS Eventim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.