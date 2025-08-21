The Payments Group Holding - Aktienkurs springt nach oben +9,57 % - 21.08.2025

Einen starken Börsentag erlebt die The Payments Group Holding Aktie. Sie steigt um +9,57 % auf 1,2600€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

The Payments Group Holding ist ein aufstrebender Anbieter im Fintech-Bereich, der durch innovative und anpassbare Zahlungslösungen überzeugt.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in The Payments Group Holding investiert war, konnte einen Gewinn von +114,29 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die The Payments Group Holding Aktie damit um +25,65 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +62,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von The Payments Group Holding +48,15 % gewonnen.

The Payments Group Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +25,65 % 1 Monat +62,16 % 3 Monate +114,29 % 1 Jahr +29,03 %

Informationen zur The Payments Group Holding Aktie

Es gibt 46 Mio. The Payments Group Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,11 Mio. wert.

EQS-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung The Payments Group Holding prüft Einstieg in den Stablecoin Markt 21.08.2025 / 07:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der …

EQS-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA / Key word(s): Strategic Company Decision The Payments Group Holding explores entry into the stablecoin market 21.08.2025 / 07:00 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of …

The Payments Group Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Payments Group Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Payments Group Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.