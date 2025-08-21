Almonty Industries Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 21.08.2025

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Almonty Industries investiert war, konnte einen Gewinn von +2,39 % verbuchen.

Die Almonty Industries Aktie notiert aktuell bei 3,7650€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,58 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1650 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um -9,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Almonty Industries auf +160,51 %.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,99 % 1 Monat -7,80 % 3 Monate +2,39 % 1 Jahr +208,15 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Almonty Industries Aktie, insbesondere im Zusammenhang mit dem Anstieg der Wolframpreise und der relativen Stärke von Almonty im Vergleich zu anderen Pennystocks.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 216 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 817,03 Mio. wert.

Was Rüstungs-Spekulanten immer als Damokles-Schwert am Horizont vermuteten, passiert nun innerhalb von einer Woche: Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine! Auch wenn noch nichts passiert ist, die Denke ist klar: Von den zahlreichen geopolitischen Konflikten müssen nur die Hälfte in eine Beruhigung münden oder sich gar in Luft auflösen, schon ist der Aufrüstungs-Druck wieder geringer und potenzielle Aufträge, die man bereits ausgiebig in den Aktienkursen wiederfinden konnte, werden sich reduzieren oder einfach gestrichen. Die öffentlichen Haushalte gleichen einem Dampfkessel bei 120 Grad, da ist jede Erleichterung willkommen. Interessant dürfte werden, wie weit Defense-Titel auch mal fallen können, nach bis zu 2.000 % Anstieg im Fall von Rheinmetall. Interessant bleibt Almonty, denn auch bei verringertem Bedarf bleiben kritische Metalle der Flaschenhals westlicher Industrien. Es lohnt sich genauer nachzurechnen.

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.