Gewinn von CTS Eventim bricht ein - Jahresziele bestätigt
- Gewinneinbruch bei CTS Eventim um 24% auf 44 Mio. €
- Umsatzsteigerung durch Ticketverkäufe nur 0,3%
- Aktie fällt um 7% nach enttäuschenden Zahlen
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat im zweiten Quartal überraschend einen Gewinneinbruch erlitten. Rückläufige Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen und hohe Integrationskosten für übernommene Unternehmen ließen den Überschuss um fast ein Viertel auf knapp 44 Millionen Euro sinken, wie CTS Eventim am Donnerstag in München mitteilte. Trotz einer "herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" hält Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg "aktuell" an seinem Ziel fest, den Umsatz und den bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) in diesem Jahr moderat zu steigern. Die Aktie reagiert auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Minus von 7 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag.
Im zweiten Quartal legte der Umsatz aus Ticketverkäufen zwar zu, doch die eigenen Veranstaltungen des Unternehmens brachten weniger ein als ein Jahr zuvor. Konzernweit wuchs der Umsatz dadurch lediglich um 0,3 Prozent auf knapp 796 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt einen deutlich stärkeren Anstieg erwartet. Der bereinigte operative Gewinn sank um knapp neun Prozent auf gut 100 Millionen Euro. Auch hier hatten Experten mit einem merklichen Anstieg gerechnet./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,34 % und einem Kurs von 89,35 auf Tradegate (21. August 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -5,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,83 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 8,01 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 114,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +39,62 %/+46,97 % bedeutet.
Du hast in dem Kommentar zuvor behauptet, dass deine persönliche Rendite ausschlaggebend für die Bewertung sei. Bei einer fundamentalen Bewertung spielt das aber keine Rolle. Es macht doch keinen Sinn zu sagen: “Das Unternehmen ist X wert, weil ich irgendwann mal zu Kurs X gekauft habe.”
Außerdem hast du suggeriert, dass es einen Unterschied bzgl. Bewertung zwischen dem Kursverlauf und deiner persönlicher Rendite gäbe. Du hast @easymueller kritisiert, dass er nur den Kursverlauf sehe. Du auf der anderen Seite würdest deine Rendite vom durchschn. Einstiegspreis betrachten. Jedoch habe ich versucht dir klarzumachen, dass, anders als von dir suggeriert, dazwischen kein echter Unterschied besteht.
Was passiert wenn der Kursverlauf gut ist? Richtig, deine Rendite ist auch gut!
Eigentlich wie jedes Mal nach den Zahlen gehts erstmal runter (und davor recht kontinuierlich hoch). Es könnte gut sein, es geht noch ein paar Tage weiter mit dem Abverkauf,… bevor es dann wieder steigt…. So war es bisher fast immer (hab mich aber gestern nicht getraut zu verkaufen)
Danke an das Management für sehr gute Arbeit.