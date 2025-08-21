    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCTS Eventim AktievorwärtsNachrichten zu CTS Eventim
    Gewinn von CTS Eventim bricht ein - Jahresziele bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinneinbruch bei CTS Eventim um 24% auf 44 Mio. €
    • Umsatzsteigerung durch Ticketverkäufe nur 0,3%
    • Aktie fällt um 7% nach enttäuschenden Zahlen
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat im zweiten Quartal überraschend einen Gewinneinbruch erlitten. Rückläufige Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen und hohe Integrationskosten für übernommene Unternehmen ließen den Überschuss um fast ein Viertel auf knapp 44 Millionen Euro sinken, wie CTS Eventim am Donnerstag in München mitteilte. Trotz einer "herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" hält Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg "aktuell" an seinem Ziel fest, den Umsatz und den bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) in diesem Jahr moderat zu steigern. Die Aktie reagiert auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Minus von 7 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag.

    Im zweiten Quartal legte der Umsatz aus Ticketverkäufen zwar zu, doch die eigenen Veranstaltungen des Unternehmens brachten weniger ein als ein Jahr zuvor. Konzernweit wuchs der Umsatz dadurch lediglich um 0,3 Prozent auf knapp 796 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt einen deutlich stärkeren Anstieg erwartet. Der bereinigte operative Gewinn sank um knapp neun Prozent auf gut 100 Millionen Euro. Auch hier hatten Experten mit einem merklichen Anstieg gerechnet./stw/stk

    CTS Eventim

    -18,06 %
    -5,14 %
    -10,83 %
    -18,91 %
    +12,78 %
    +64,20 %
    +158,84 %
    +189,94 %
    +2.174,37 %
    ISIN:DE0005470306WKN:547030

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,34 % und einem Kurs von 89,35 auf Tradegate (21. August 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -5,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 8,01 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 114,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +39,62 %/+46,97 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
