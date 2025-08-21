Lyken.AI gewinnt Align Wellness mit einem Netz von 60 Kliniken in Nordamerika als neuen Kunden für die PaaS-Plattform

VANCOUVER, British Columbia – 21. August 2025 / IRW-Press / Alset AI Ventures Inc. (TSXV: GPUS) (OTC: GPUSF) (FWB: 1R60, WKN: A3ESVQ) („Alset AI“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz („KI“), das durch strategische Investitionen und Cloud-Computing-Lösungen Innovationen vorantreibt, freut sich bekannt zu geben, dass seine in British Columbia ansässige private KI-Cloud-Computing-Tochtergesellschaft Cedarcross International Technologies Inc., die unter der Marke Lyken.AI („Lyken“) tätig ist, am 20. August 2025 einen Rahmenvertrag über Dienstleistungen (der „Vertrag“) mit Align Wellness („Align“) abgeschlossen hat, der eine Kundenbeziehung formalisiert, in deren Rahmen die Platform-as-a-Service („PaaS“) von Lyken im gesamten Netzwerk von Align mit über 60 Physiotherapie- und Rehabilitationskliniken in ganz Nordamerika eingesetzt wird.

Align, eine Managed-Services-Plattform, die mehr als 60 Physiotherapie- und Rehabilitationskliniken in ganz Nordamerika unterstützt, wird das PaaS-Angebot von Lyken nutzen, um fortschrittliche KI-Agenten einzusetzen, die den Klinikbetrieb optimieren und die Kundenakquise verbessern sollen. Die KI-gestützte Infrastruktur von Lyken wird eine Reihe von Dialogagenten für Align unterstützen, darunter Agenten für den Vertrieb mit hoher Konversionsrate, den Empfang und die Buchungsautomatisierung, von denen einige bereits live sind und messbare Ergebnisse liefern.

Die im Rahmen der Vereinbarung vorgesehenen Dienstleistungen werden auf Abonnementbasis erbracht und verlängern sich automatisch um jeweils ein Jahr, sofern sie nicht von einer der Parteien mindestens dreißig Tage vor Ablauf des jeweils aktuellen Abonnementzeitraums gekündigt werden oder in dem entsprechenden Bestellformular etwas anderes festgelegt ist (die „Laufzeit“). Während der Laufzeit der Vereinbarung stellt Lyken den Zugang zu seiner PaaS-Plattform und den damit verbundenen professionellen Dienstleistungen, wie in der Vereinbarung näher beschrieben, für die Nutzung durch das Netzwerk von Gesundheits- und Wellnesskliniken, die von Align betrieben werden, bereit. Als Vergütung zahlt Align Lyken alle anfallenden Onboarding-Gebühren für jede Klinik, die die Dienste abonniert, monatliche Abonnementgebühren und alle anfallenden Überziehungsgebühren, wie in den entsprechenden Bestellformularen angegeben. Als Vergütung für die erbrachten Dienstleistungen wird Align keine Wertpapiere an Lyken ausgeben.