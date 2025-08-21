Hyundai Mobis erwirbt die Zertifizierung des Halbleiterentwicklungsprozesses für ISO 26262 ASIL-D

Erhielt die höchste Bewertung für den gesamten F&E-Prozess, vom Entwurf bis zur Qualitätsprüfung

Pläne zur Massenproduktion von 20 Millionen Einheiten von 16 wichtigen Halbleitern, die in diesem Jahr intern entwickelt wurden, und Aufbau einer Forschungs- und Entwicklungsumgebung auf weltweit höchstem Niveau

Übernimmt die Führung beim Ausbau des Ökosystems für Partnerschaften im Bereich Automobilhalbleiter in den USA

SEOUL, Südkorea, 21. August 2025 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis hat für seinen gesamten Forschungs- und Entwicklungsprozess im Bereich Fahrzeughalbleiter die höchste Stufe der ISO 26262-Zertifizierung erhalten, einer internationalen Norm für funktionale Sicherheit. Es ist anzumerken, dass diese strenge Zertifizierung nicht für bestimmte Produkte, sondern für den gesamten Prozess vom Halbleiterdesign bis zur Qualitätsprüfung erteilt wurde.

Diese Zertifizierung bedeutet, dass Hyundai Mobis bei der Entwicklung von Halbleitern nach dem standardisierten F&E-Prozess in Zukunft die gleiche Zuverlässigkeit wie bei zertifizierten Produkten gewährleisten kann. Hyundai Mobis plant, diese Erfolge und sein Know-how aktiv mit seinen wichtigsten Partnern zu teilen und eine führende Rolle beim Ausbau des heimischen Ökosystems für Automobilhalbleiter zu übernehmen.

Hyundai Mobis gab am 21. August bekannt, dass das Unternehmen die ISO-Norm 26262 erhalten hat: 2018 2. Auflage von Exida, einer weltweit renommierten Zertifizierungsstelle für funktionale Sicherheit und Cybersicherheit in der Automobilindustrie mit Sitz in Deutschland. ISO 26262 ist eine internationale Norm zur Vermeidung von Sicherheitsunfällen in elektrischen und elektronischen Systemen in Kraftfahrzeugen.

Neben der Zertifizierung nach ISO 26262 erhielt Hyundai Mobis die höchste Bewertung „D" im Automotive Safety Integrity Level (ASIL). ASIL ist in vier Stufen von A bis D unterteilt, wobei D eine strenge Zuverlässigkeit von 99 % oder mehr erfordert, um Sicherheitsunfälle zu verhindern.

Mit dieser Zertifizierung hat Hyundai Mobis seine Kompetenzen im Bereich Halbleiterdesign und seine technologische Stabilität durch eine renommierte externe Institution unter Beweis gestellt. Diese Erfolge sind auf die Übernahme von Hyundai Autron durch Hyundai Mobis im Jahr 2021 zurückzuführen, die es dem Unternehmen ermöglichte, in diesem Jahr mit der Massenproduktion eigener Halbleiter zu beginnen, unterstützt durch seine branchenführende Forschungs- und Entwicklungsumgebung.