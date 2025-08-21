BERNSTEIN RESEARCH stuft DHL Group auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die künftigen Zollverhältnisse würden klarer, doch die Frage sei nun, wie die Weltwirtschaft darauf reagiere, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derzeit entwickele sich das Frachtvolumen robust./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 18:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 41,34EUR auf Tradegate (21. August 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

