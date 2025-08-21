    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMayr-Melnhof Karton AktievorwärtsNachrichten zu Mayr-Melnhof Karton
    Mayr-Melnhof Karton: Halbjahreszahlen 2025 im Fokus!

    Ein bemerkenswerter Ergebnisanstieg bei Mayr-Melnhof Karton AG im ersten Halbjahr 2025 zeigt die Stärke des Unternehmens, während es sich gleichzeitig auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet.

    Foto: adobe.stock.com
    • Mayr-Melnhof Karton AG verzeichnete im 1. Halbjahr 2025 einen deutlichen Ergebnisanstieg, insbesondere durch die Board & Paper Division.
    • Das bereinigte betriebliche Ergebnis stieg um 28,8 % auf 116,7 Mio. EUR, während der Periodenüberschuss um 339,9 % auf 164,3 Mio. EUR anstieg.
    • Ein „Fit-For-Future“ Programm wurde gestartet, um bis 2027 eine nachhaltige Ergebnisverbesserung von über 150 Mio. EUR zu erreichen.
    • Der Verkauf der TANN Gruppe führte zu einem Einmalertrag von rund 127 Mio. EUR und beeinflusste das Periodenergebnis positiv.
    • Die Marktbedingungen bleiben herausfordernd mit schwacher Konsumnachfrage und Überkapazitäten in Europa.
    • Im 2. Halbjahr werden jährliche Wartungsstillstände bei Board & Paper Division erwartet, die das Ergebnis belasten könnten.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Mayr-Melnhof Karton ist am 21.08.2025.

    Der Kurs von Mayr-Melnhof Karton lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 82,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,18 % im Plus.


    Mayr-Melnhof Karton

    +2,78 %
    +6,84 %
    +10,55 %
    +8,95 %
    -19,14 %
    -46,99 %
    -39,83 %
    -20,28 %
    +238,88 %
    ISIN:AT0000938204WKN:890447





