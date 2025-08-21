Erst das Land, dann die Partei!

Das sagt die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag. Alles andere wäre auch absurd. Nur eine wachsende Volkswirtschaft ermöglicht Perspektiven, Zukunft, Wohlstand und die Finanzierung des Sozialstaats, der außer Zweifel steht. Genau das entspricht der früheren sozialen Marktwirtschaft, eines der erfolgreichsten Wirtschaftsmodelle der Welt.

Das war früher Leitmotiv deutscher Regierungen. Für notwendige Veränderungen haben sie oft dem Gemeinwohl Priorität vor dem Parteiwohl eingeräumt. Die Wählerschelte für auch schmerzhafte Einschnitte haben sie in Kauf genommen. Mit Blick auf schwache Umfragen und geringe Parteibindung befinden sich die politischen Überzeugungstäter heutzutage jedoch im Rückzug. Doch führt kein Weg an umfänglicher Reformpolitik vorbei, wenn es wirtschaftlich und auch gesellschaftspolitisch nicht noch schlimmer werden soll.

Daher darf keine weitere Zeit verschwendet werden, um wachstumsfördernde Reformen durchzuführen. Die letzten umfänglichen Struktursanierungen in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt und in der Sozialpolitik wurden unter Kanzler Schröder vor 20 Jahren durchgeführt. Obwohl sich der kranke Mann Europas damals gut erholt hatte, will seine Partei davon heute nichts mehr wissen. Die panische Angst, noch mehr an die Linke zu verlieren, ist groß.

Der Haken dabei ist, dass unsere Konkurrenten genau diese Wirtschaftsreformen durchführen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu unseren Lasten zu stärken. Ohnehin ist Amerika nicht mehr unser Beschützer, im Gegenteil. Und Asien kauft uns industriell immer mehr den Schneid ab. Bei einem Weiter so wird die Lethargie der deutschen Wirtschaft chronisch und wir steigen aus der Champions League ab.

Tatsächlich werden wir vermutlich auch 2025 kaum wachsen, wenn überhaupt. Wenn ich mich im Ausland aufhalte, schmerzt es mich, wenn ich gefragt werde, was bei uns los ist. Dort hat man Deutschland in besserer Erinnerung. Wie viele Anstöße braucht man denn noch, um sich wirtschaftlich zu besinnen?

Das Einzige, was bei uns wächst, sind Staatsausgaben

Angeblich geht es bei uns sozial nicht gerecht zu. Angesichts staatlicher Transferleistungen von über 1,3 Bill. Euro fragt man sich, über was wir reden. Um diese Gerechtigkeitslücke zu schließen, wird selbst innerhalb der Koalition nach Steuererhöhungen gerufen. Dabei liegt Deutschland international bereits an der Spitze der Belastung. Und die populistischen Rattenfänger gehen sogar noch weiter. Sie lieben das Robin Hood-Prinzip. U.a. versprechen sie der Jugend weniger Arbeit bei Lohnausgleich auf Kosten der sogenannten Reichen. Und da die sozialistischen Wohltaten niemals ein Ende finden, müssen natürlich immer mehr Steuererhöhungen her.