Trump: Keine Genehmigungen für Wind und Solar mehr – ESG-Aktien auf Talfahrt

Die Ankündigung folgt auf verschärfte Bundesvorgaben. Bereits im Vormonat wurde das Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien verschärft und im Innenministerium bei Ressortchef Doug Burgum zentralisiert. Branchenvertreter befürchten, dass Projekte, die bislang Routine waren, künftig keine Zulassung mehr erhalten. Die Aussagen des US-Präsidenten verstärken diese Sorgen.

Obwohl in mehreren Regionen der USA die Stromnachfrage schneller wächst als das Angebot, hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, seine Regierung werde keine neuen Wind- oder Solarprojekte mehr genehmigen. Auf Truth Social schrieb Trump: "Wir werden keine Wind- oder Solarprojekte genehmigen, die unsere landwirtschaftlichen Betriebe zerstören." Und weiter: "Die Tage der Dummheit sind in den USA vorbei!!!".

Trump macht erneuerbare Energien für steigende US-Strompreise verantwortlich. Auf dem größten US-Strommarkt PJM Interconnection, der 13 Bundesstaaten im Mittelatlantik sowie Teile des Mittleren Westens und Südens umfasst, kletterten die Preise für neue Erzeugungskapazitäten in der jüngsten Auktion um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hintergrund ist eine sprunghaft steigende Nachfrage – unter anderem durch Rechenzentren – bei gleichzeitigem Rückbau konventioneller Kraftwerke, wie etwa Kohlekraftwerke.

Fachleute verweisen jedoch darauf, dass vor allem Solarenergie und Batteriespeicher die Lücke kurzfristig schließen könnten. Diese Technologien dominieren die Warteschlangen für Netzanschlüsse, wie Daten des Lawrence Berkeley National Laboratory zeigen.

Seit seinem Amtsantritt fährt Trump einen breiten Angriff auf die Branche. Mit dem "One Big Beautiful Bill Act" streicht er die Investitions- und Produktionssteuergutschriften für Wind- und Solarenergie bis Ende 2027. Zusätzlich verteuern Stahl- und Kupferzölle laut Unternehmen die Projekte. Am Dienstag beendete das Landwirtschaftsministerium zudem seine Unterstützung für Solaranlagen auf Ackerflächen.

Für den Markt bedeutet das höhere regulatorische Risiken für Projektentwickler, verzögerte Inbetriebnahmen und zusätzlichen Kostendruck – ausgerechnet in einer Phase, in der dringend zusätzliche Kapazitäten benötigt werden.

Nachdem Trumps Aussage bekannt geworden war, gaben die Aktien von US-Unternehmen, die sich auf erneuerbare Energien fokussieren, leicht nach. So schloss NextEra Energy den gestrigen Handelstag an der New York Stock Exchange mit einem Minus von rund 0,4 Prozent ab. Die Aktie von First Solar schloss sogar mit einem Minus von mehr als drei Prozent. Enphase Energy verzeichnete ein Minus von mehr als zwei Prozent.

Der globale Index für erneuerbare Energien, RENIXX, steht aktuell mit 960,25 Punkten leicht im Minus (Stand: 21.08., 08:43 Uhr).

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



