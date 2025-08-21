Von 4 auf 9 Billionen: Nvidias Moonshot könnte die Wall Street sprengen

Reitzes rechnet damit, dass die jährlichen Einnahmen von Nvidia bis zum Ende des Jahrzehnts auf rund 600 Milliarden US-Dollar steigen könnten. "Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie zu einem Infrastrukturanbieter werden und einen wesentlichen Anteil am Ausbau der KI-Workloads haben sollten", erklärte er.

Nvidia steht im Fokus neuer Analystenprognosen, die dem Chiphersteller trotz jüngster Kursschwankungen ein enormes Potenzial zuschreiben. Ben Reitzes von Melius Research hält es für möglich, dass die Marktkapitalisierung des Konzerns bis 2030 auf 9 Billionen US-Dollar steigt – mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem aktuellen Rekordwert von 4 Billionen US-Dollar. Grundlage seiner These ist die Erwartung, dass Nvidia sich einen bedeutenden Anteil am rasant wachsenden Markt für KI-Infrastruktur sichern wird.

Entscheidend sei dabei vor allem die Energiefrage: Laut McKinsey werde die durch KI verursachte Stromnachfrage bis 2030 mit einer Rate von 30 Prozent jährlich wachsen und 156 Gigawatt erreichen. Jedes zusätzliche Gigawatt könnte Nvidia Umsatzchancen von bis zu 60 Milliarden US-Dollar eröffnen. Um dieses Szenario zu realisieren, seien allerdings Investitionen von rund 5 Billionen US-Dollar in die Energiewirtschaft nötig. "Wir denken, Energie ist die eine Frage, die wir Jensen im Call für langfristige Investoren stellen müssen", so Reitzes.

Parallel äußerten sich weitere Analysten positiv. TD Cowen bestätigte ein "Buy"-Rating und verwies auf das starke Wachstum im ersten Quartal: Der Umsatz legte um 69 Prozent auf 44,1 Milliarden US-Dollar zu, das operative Ergebnis stieg um 28 Prozent auf 21,6 Milliarden US-Dollar. Der Free-Cash-Flow erreichte 26,1 Milliarden US-Dollar. Besonders die Segmente Rechenzentren und Automotive trieben das Geschäft.

Auch Wedbush Securities erwartet, dass die am 27. August anstehenden Quartalszahlen ein "weiterer positiver Katalysator" sein werden. "Wir glauben, dass die Ergebnisse von Nvidia in der nächsten Woche ein weiterer positiver Impuls sein werden, der den Anlegern erneut vor Augen führen wird, dass wir uns noch immer erst am Anfang einer neunteiligen Revolution befinden", so die Analysten. Sie verweisen auf die fast 350 Milliarden US-Dollar an KI-Investitionen der US-Tech-Giganten in diesem Jahr und prognostizieren, dass sich die Anwendungsfälle massiv ausweiten werden.

Trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen bei High-Beta-Techwerten wie Nvidia, Palantir und AMD betonen Marktbeobachter, dass der KI-Investitionszyklus mindestens zwei bis drei Jahre intakt bleiben dürfte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





