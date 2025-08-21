JPMORGAN stuft AMAZON COM INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Doug Anmuth aktualisierte in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar seine Bewertungsmodelle für die US-Onlinehändler. Deren Umsatzwachstum sei im zweiten Quartal überwiegend stabil ausgefallen - die Deeskalation im Zollkonflikt habe das Umfeld verbessert und zu besser als erwarteten Zahlen und Quartalsausblicken geführt. Die Marktanteile des Online-Handels sollten im zweiten Halbjahr weiter steigen, wobei er mit nachlassender Wachstumsdynamik rechne. Amazon bleibt in diesem Umfeld eine der besten Anlageideen des Experten./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 17:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 17:14 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 192,5EUR auf Tradegate (21. August 2025, 08:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Doug Anmuth

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 265

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

