    JPMORGAN stuft AMAZON COM INC auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Doug Anmuth aktualisierte in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar seine Bewertungsmodelle für die US-Onlinehändler. Deren Umsatzwachstum sei im zweiten Quartal überwiegend stabil ausgefallen - die Deeskalation im Zollkonflikt habe das Umfeld verbessert und zu besser als erwarteten Zahlen und Quartalsausblicken geführt. Die Marktanteile des Online-Handels sollten im zweiten Halbjahr weiter steigen, wobei er mit nachlassender Wachstumsdynamik rechne. Amazon bleibt in diesem Umfeld eine der besten Anlageideen des Experten./gl/tih

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 192,5EUR auf Tradegate (21. August 2025, 08:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Doug Anmuth
    Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 265
    Kursziel alt: 265
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


