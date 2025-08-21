GOLDMAN SACHS stuft Vonovia auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 42,90 auf 42,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator nahm am Mittwoch im Nachgang der jüngsten Quartalszahlen leichte Anpassungen an seinen Gewinnschätzungen vor. Die Immobilienaktie hält er für sehr attraktiv bewertet./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 20:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 28,02EUR auf Tradegate (21. August 2025, 08:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jonathan Kownator

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42,30

Kursziel alt: 42,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



