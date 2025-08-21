Jane Street setzt Milliarden auf CoreWeave: 5,4%-Anteil sorgt für Kursanstieg

Die Aktie von CoreWeave legte am Mittwoch im nachbörslichen Handel leicht zu, nachdem bekannt wurde, dass der Hochfrequenz- und Arbitrage-Spezialist Jane Street einen signifikanten Anteil an dem aufstrebenden KI-Infrastruktur-Anbieter erworben hat.

Laut einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC besitzt Jane Street inzwischen 19,99 Millionen CoreWeave-Aktien, was einem Anteil von 5,4 Prozent entspricht. Damit steigt das Handelsunternehmen zum viertgrößten Anteilseigner auf. Mehr Aktien halten lediglich Magnetar Financial (25 Prozent), Fondsriese FMR (6,75 Prozent) sowie KI-Chip-Hersteller Nvidia (6,55 Prozent).

IPO-Sperrfrist ausgelaufen – Block Trades über 1 Milliarde US-Dollar

Erst vergangene Woche war die IPO-Sperrfrist ausgelaufen, wodurch 84 Prozent der CoreWeave-Aktien für den Handel freigegeben wurden. Investmentbanken wie Morgan Stanley, JPMorgan Chase und Goldman Sachs vermittelten daraufhin Block Trades im Umfang von über einer Milliarde US-Dollar. Viele frühe Investoren nutzten die Gelegenheit, ihre Positionen zu verkleinern.

CoreWeave war Ende März mit einem Ausgabepreis von 40 US-Dollar je Aktie an die Börse gegangen. Der Kurs schoss in den Folgemonaten auf ein Rekordhoch von 183 US-Dollar im Juni, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Starke Volatilität seit dem Börsengang

Seit dem IPO hat sich die Aktie trotz der jüngsten Rücksetzer mehr als verdoppelt. Allein seit dem Hoch im Juni hat das Papier jedoch über 35 Prozent an Wert verloren. Ein erneuter Anstieg setzte im Vorfeld des Quartalsberichts am 12. August ein, doch seit den Zahlen hat sich die Abwärtsbewegung wieder beschleunigt.

Analysten verweisen auf eine Mischung aus Gewinnmitnahmen nach der Rallye und Unsicherheit über die mittelfristige Wachstumsdynamik des Unternehmens. Dennoch bleibt CoreWeave mit einem Plus von rund 132 Prozent seit dem Börsengang einer der erfolgreichsten Tech-IPOs des Jahres.

Strategische Bedeutung für Jane Street

Dass Jane Street nun als Großaktionär auftritt, sorgt in Analystenkreisen für Aufmerksamkeit. Die Handelsfirma ist bekannt dafür, in liquiden Technologiewerten opportunistisch und aggressiv zu agieren. Mit CoreWeave sichert sie sich nun einen Platz im Zukunftssektor der KI-Infrastruktur, in dem die Nachfrage nach Rechenleistung und Cloud-Diensten rasant wächst.

Ob Jane Street den Anteil langfristig halten oder eher taktisch nutzen wird, bleibt offen. Für CoreWeave bedeutet die Beteiligung jedoch zusätzliche Sichtbarkeit an den Märkten und möglicherweise mehr Stabilität in einer Phase hoher Volatilität.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die CoreWeave Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 79,60EUR auf Tradegate (21. August 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.



