    Australische Börse profitiert von Daten

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Märkte zeigen am Donnerstag keine Einheitlichkeit.
    • Japanische Aktien fallen, Nikkei 225 sinkt um 0,65%.
    • Australischer S&P/ASX 200 steigt um 1,13% dank Indizes.
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Damit hielt das abwartende Geschäft der Vortage vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole an.

    Japanische Aktien verloren weiter an Boden. Der Leitindex Nikkei 225 sank um 0,65 Prozent auf 42.610,17 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten dies mit negativen Vorgaben des Anleihemarktes. So hätten die Renditen langlaufender Papiere mit 30 Jahren Laufzeit ein neues Rekordhoch verzeichnet. Dies habe positive Daten in Form des Einkaufsmanagerindex für August überstrahlt, der den höchsten Stand seit sechs Monaten erreicht habe.

    Der australische Leitindex S&P/ASX 200 verzeichnete unterdessen Gewinne und schloss 1,13 Prozent höher mit 9.019,10 Punkten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten dies mit starken Einkaufsmanagerindizes.

    Uneinheitlich war dagegen die Entwicklung an den chinesischen Börsen. Während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,23 Prozent auf 4.281,04 Punkte zulegte, gab der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,62 Prozent nach./mf/jha/




    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
