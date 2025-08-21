mwb fairtrade: Entdecken Sie die German Select V Konferenz-Highlights
Seien Sie dabei, wenn führende Unternehmen ihre Visionen präsentieren und nutzen Sie die Gelegenheit, sich kostenfrei und MiFID II-konform zu informieren.
Foto: adobe.stock.com
- Die mwb research German Select V Konferenz findet am 26. August 2025 von 09:30 bis 15:30 Uhr (MESZ) online statt.
- Insgesamt 10 Unternehmen werden ihre Geschäftsmodelle präsentieren.
- Die Anmeldung zur Konferenz erfolgt über den ResearchHub unter https://research-hub.de/conferences.
- Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenfrei und MiFID II-konform.
- Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der BaFin zugelassener Wertpapierdienstleister mit mehreren Niederlassungen in Deutschland.
- mwb research bietet professionelle, MiFID II-konforme Analysen und veranstaltet regelmäßig digitale Events mit börsennotierten Unternehmen.
Der Kurs von mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,5750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,29 % im Plus.
-1,16 %
+2,35 %
+8,07 %
+7,41 %
+159,70 %
-0,23 %
+89,13 %
-41,76 %
ISIN:DE000A3EYLC7WKN:A3EYLC
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte