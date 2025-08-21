Ping An Healthcare and Technology Company - Aktie steigt kräftig - 21.08.2025

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Ping An Healthcare and Technology Company investiert war, konnte einen Gewinn von +141,21 % verbuchen.

Die Ping An Healthcare and Technology Company Aktie konnte bisher um +13,85 % auf 1,9395€ zulegen. Das sind +0,2360 € mehr als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Allein seit letzter Woche ist die Ping An Healthcare and Technology Company Aktie damit um +21,37 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +88,49 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Ping An Healthcare and Technology Company +160,99 % gewonnen.

Ping An Healthcare and Technology Company Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +21,37 % 1 Monat +88,49 % 3 Monate +141,21 % 1 Jahr +68,95 %

Informationen zur Ping An Healthcare and Technology Company Aktie

Es gibt 2 Mrd. Ping An Healthcare and Technology Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,19 Mrd. wert.

Ping An Healthcare and Technology Company Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ping An Healthcare and Technology Company Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ping An Healthcare and Technology Company Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.