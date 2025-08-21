20 Führungspersönlichkeiten stehen zur Wahl (FOTO)

Berlin (ots) - Frauen in Führungspositionen sind zwar immer noch deutlich

seltener, als ihre männlichen Kollegen. Doch längst zeigt eine Vielzahl von

unternehmerischen Erfolgsgeschichten, was sie bewegen. 20 solcher erfolgreicher

Frauen im Mittelstand stehen jetzt zu einem Publikumspreis zur Wahl.



Der Preis "Erfolgreiche Frauen im Mittelstand" kürt seit 2018 Unternehmerinnen

und Geschäftsführerinnen aus erfolgreichen mittelständischen Unternehmen für

ihre zukunftssichernde Unternehmensaufstellung sowie für ihre besonderen

Verdienste im Bereich der Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf.





Jetzt stehen die 20 Nominierten des diesjährigen Publikumspreises zur Wahl. Die

Frauen kommen aus allen Branchen des Mittelstands und repräsentieren

unterschiedlichste Geschäftsstrategien und Lebenswege.



Bis 15. September kann jeder online über seine Favoritinnen abstimmen:

https://www.innovator-des-jahres.com/voting/ .



Unter allen Abstimmenden werden traditionell wertvolle Preise verlost. Gekürt

werden die Preisträgerinnen bei einem Festakt am 14.11. im Rahmen der Deutschen

Innovationswoche in Berlin.



Schirmfrau des Awards und Nachfolgerin von Birgit Heraeus-Roggendorf ist in

diesem Jahr Julia Ledermann, Gesellschafterin und Vorsitzende des

Gesellschafterkreises der edding Group.



Der Innovator des Jahres ist der größte Publikumspreis der deutschsprachigen

Wirtschaft. Auf dem Netzwerk-Portal werden jährlich die Innovator-Awards sowie

andere namhafte Wirtschaftspreise gewählt - darunter der Award "Erfolgreiche

Frauen im Mittelstand". Das Ziel dieses Preises ist es, mit mustergültigen "Role

Models" die Gesellschaft zu verändern, Frauen sichtbarer zu machen und andere

Frauen zu eigenen Karrieren zu motivieren.

https://www.innovator-des-jahres.com/erfolgreiche-frauen-im-mittelstand



