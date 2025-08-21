Frauen im Mittelstand
20 Führungspersönlichkeiten stehen zur Wahl (FOTO)
Berlin (ots) - Frauen in Führungspositionen sind zwar immer noch deutlich
seltener, als ihre männlichen Kollegen. Doch längst zeigt eine Vielzahl von
unternehmerischen Erfolgsgeschichten, was sie bewegen. 20 solcher erfolgreicher
Frauen im Mittelstand stehen jetzt zu einem Publikumspreis zur Wahl.
Der Preis "Erfolgreiche Frauen im Mittelstand" kürt seit 2018 Unternehmerinnen
und Geschäftsführerinnen aus erfolgreichen mittelständischen Unternehmen für
ihre zukunftssichernde Unternehmensaufstellung sowie für ihre besonderen
Verdienste im Bereich der Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Jetzt stehen die 20 Nominierten des diesjährigen Publikumspreises zur Wahl. Die
Frauen kommen aus allen Branchen des Mittelstands und repräsentieren
unterschiedlichste Geschäftsstrategien und Lebenswege.
Bis 15. September kann jeder online über seine Favoritinnen abstimmen:
https://www.innovator-des-jahres.com/voting/ .
Unter allen Abstimmenden werden traditionell wertvolle Preise verlost. Gekürt
werden die Preisträgerinnen bei einem Festakt am 14.11. im Rahmen der Deutschen
Innovationswoche in Berlin.
Schirmfrau des Awards und Nachfolgerin von Birgit Heraeus-Roggendorf ist in
diesem Jahr Julia Ledermann, Gesellschafterin und Vorsitzende des
Gesellschafterkreises der edding Group.
Der Innovator des Jahres ist der größte Publikumspreis der deutschsprachigen
Wirtschaft. Auf dem Netzwerk-Portal werden jährlich die Innovator-Awards sowie
andere namhafte Wirtschaftspreise gewählt - darunter der Award "Erfolgreiche
Frauen im Mittelstand". Das Ziel dieses Preises ist es, mit mustergültigen "Role
Models" die Gesellschaft zu verändern, Frauen sichtbarer zu machen und andere
Frauen zu eigenen Karrieren zu motivieren.
https://www.innovator-des-jahres.com/erfolgreiche-frauen-im-mittelstand
Pressekontakt:
Evi Papadopoulou
mailto:welcome@innovator-des-jahres.com
Tel.: 030 / 700 1656 - 4
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169995/6101005
OTS: IOY Innovator of the Year GmbH
