    20 Führungspersönlichkeiten stehen zur Wahl (FOTO)

    Berlin (ots) - Frauen in Führungspositionen sind zwar immer noch deutlich
    seltener, als ihre männlichen Kollegen. Doch längst zeigt eine Vielzahl von
    unternehmerischen Erfolgsgeschichten, was sie bewegen. 20 solcher erfolgreicher
    Frauen im Mittelstand stehen jetzt zu einem Publikumspreis zur Wahl.

    Der Preis "Erfolgreiche Frauen im Mittelstand" kürt seit 2018 Unternehmerinnen
    und Geschäftsführerinnen aus erfolgreichen mittelständischen Unternehmen für
    ihre zukunftssichernde Unternehmensaufstellung sowie für ihre besonderen
    Verdienste im Bereich der Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

    Jetzt stehen die 20 Nominierten des diesjährigen Publikumspreises zur Wahl. Die
    Frauen kommen aus allen Branchen des Mittelstands und repräsentieren
    unterschiedlichste Geschäftsstrategien und Lebenswege.

    Bis 15. September kann jeder online über seine Favoritinnen abstimmen:
    https://www.innovator-des-jahres.com/voting/ .

    Unter allen Abstimmenden werden traditionell wertvolle Preise verlost. Gekürt
    werden die Preisträgerinnen bei einem Festakt am 14.11. im Rahmen der Deutschen
    Innovationswoche in Berlin.

    Schirmfrau des Awards und Nachfolgerin von Birgit Heraeus-Roggendorf ist in
    diesem Jahr Julia Ledermann, Gesellschafterin und Vorsitzende des
    Gesellschafterkreises der edding Group.

    Der Innovator des Jahres ist der größte Publikumspreis der deutschsprachigen
    Wirtschaft. Auf dem Netzwerk-Portal werden jährlich die Innovator-Awards sowie
    andere namhafte Wirtschaftspreise gewählt - darunter der Award "Erfolgreiche
    Frauen im Mittelstand". Das Ziel dieses Preises ist es, mit mustergültigen "Role
    Models" die Gesellschaft zu verändern, Frauen sichtbarer zu machen und andere
    Frauen zu eigenen Karrieren zu motivieren.
    https://www.innovator-des-jahres.com/erfolgreiche-frauen-im-mittelstand

