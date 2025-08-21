Weiter kein klarer Trend vor Jackson Hole

Wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung notierte der Dax kaum verändert bei 24.283 Punkten. Die technische Hürde bei etwa 24.500 Punkten besteht fort. Das Rekordhoch bei 24.639 Punkten datiert von Mitte Juli.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat auch am Donnerstag mit einem kaum veränderten Auftakt keinen besonders klaren Trend erkennen lassen. Anleger warten auf Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg sowie auf neue geldpolitische Signale vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming.

"Der Dax bleibt im Abwarte-Modus", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. In Jackson Hole erhofften sich viele Anleger von Fed-Chef Jerome Powell konkrete Hinweise auf eine Zinssenkung im September, so Altmann. Die Rede steht am Freitag auf dem Plan.

Der MDax verlor am Donnerstag 0,85 Prozent auf 30.614 Punkte. In dem Index der mittelgroßen Unternehmen rückten CTS Eventim nach einem überraschenden Gewinneinbruch im zweiten Quartal in den Fokus. Die Aktien des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters brachen um fast ein Fünftel ein.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte am Donnerstag um 0,1 Prozent zu. In den USA hatten Technologiewerte tags zuvor ihre Korrektur zwar ausgeweitet, der Nasdaq 100 dämmte seine Verluste aber im Verlauf deutlich ein./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,71 % und einem Kurs von 82,00 auf Tradegate (21. August 2025, 09:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -5,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,83 %. Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,76 Mrd.. CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 104,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 127,00EUR was eine Bandbreite von +28,79 %/+57,28 % bedeutet.



