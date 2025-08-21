STRATEC Aktie mit starker Tagesperformance - 21.08.2025

Mit einer Performance von +5,14 % konnte die STRATEC Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

STRATEC ist ein führender Anbieter von automatisierten Lösungen für die In-vitro-Diagnostik, spezialisiert auf maßgeschneiderte Analysegeräte und Software. Mit starker Marktstellung in der Laborautomatisierung konkurriert es mit Branchengrößen wie Roche und Siemens. Einzigartig sind die kundenspezifischen Lösungen und strategischen Partnerschaften.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von STRATEC in den letzten drei Monaten Verluste von -2,78 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die STRATEC Aktie damit um -0,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von STRATEC -12,57 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

STRATEC Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,10 % 1 Monat -9,17 % 3 Monate -2,78 % 1 Jahr -40,03 %

Informationen zur STRATEC Aktie

Es gibt 12 Mio. STRATEC Aktien. Damit ist das Unternehmen 333,12 Mio.EUR wert.

Die STRATEC SE hat am 19. August 2025 die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht und dabei einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 5,8 % auf 118,6 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr bekannt gegeben. Trotz dieses …

STRATEC Aktie jetzt kaufen?

Ob die STRATEC Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STRATEC Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.