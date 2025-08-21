DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Emmanuel Papadakis bewertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das jüngste Nachrichtenaufkommen des Pharmakonzerns, ergänzt um den Einfluss von Produkten anderer Unternehmen. Zusammenfassend seien die Entwicklungen leicht positiv für Novo Nordisk - vor allem im Bereich der oralen Adipositastherapie, denn hier werde die Gefahr der Verdrängung bisher üblicher Therapien mit Spritzen deutlich verringert, schrieb er./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 46,95EUR auf Tradegate (21. August 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 600

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



