DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Emmanuel Papadakis bewertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das jüngste Nachrichtenaufkommen des Pharmakonzerns, ergänzt um den Einfluss von Produkten anderer Unternehmen. Zusammenfassend seien die Entwicklungen leicht positiv für Novo Nordisk - vor allem im Bereich der oralen Adipositastherapie, denn hier werde die Gefahr der Verdrängung bisher üblicher Therapien mit Spritzen deutlich verringert, schrieb er./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:05 / CET
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 46,95EUR auf Tradegate (21. August 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
