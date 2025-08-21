Helaba / Deutsche Leasing und Helaba schließen nachhaltige ...

- Erste nachhaltige Pilottransaktion auf Basis des neuen "Sustainable Finance Framework" (Rahmenwerk) erfolgreich umgesetzt - 50 Mio. Euro-Darlehen fließt in grüne und soziale Vermögenswerte - Second Party Opinion "Exzellent" von Sustainable Fitch für zugrundeliegendes Rahmenwerk

Deutsche Leasing und Helaba schließen nachhaltige Finanzierungstransaktion über 50 Mio. Euro ab Frankfurt am Main (ots) -

Die Deutsche Leasing Gruppe hat gemeinsam mit der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen ihre erste nachhaltige Finanzierungstransaktion erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde ein Darlehen in Höhe von 50 Millionen Euro vergeben, das zweckgebunden zur Refinanzierung ökologisch oder sozial nachhaltiger Vermögenswerte eingesetzt wird.



Die Mittelverwendung erfolgt auf Basis des neu entwickelten "Sustainable Finance Framework" der Deutsche Leasing Gruppe. Während der Laufzeit des Darlehens wird jährlich über die Allokation der Mittel berichtet und es werden konkrete Kennzahlen zur Wirkung und zum Nutzen der finanzierten Assets offengelegt.

"Wir freuen uns sehr, die Deutsche Leasing nicht nur bei der Entwicklung ihres Frameworks beraten zu haben, sondern auch den ersten Sustainability Term Loan nach den Maßgaben des Rahmenwerks auszureichen", sagt Tim Austrup, Bereichsleiter Corporate Banking bei der Helaba.



"Mit Erfahrung aus über 60 Jahren Innovations- und Transformationsfinanzierung möchten wir den nachhaltigen Wandel aktiv mitgestalten und unsere Kunden ganzheitlich begleiten - hierzu zählen auch nachhaltige Finanzierungsinstrumente auf Basis anerkannter Marktstandards", ergänzt Jörn van Rossum, Head of Group Treasury der Deutschen Leasing.



Sustainable Finance Framework in "Second Party Opinion" von Sustainable Fitch mit Bestnote "Exzellent" ausgezeichnet



Mit dem "Sustainable Finance Framework" erweitert die Deutsche Leasing ihre Finanzierungsstrategie um Aspekte der Nachhaltigkeit. Es konzentriert sich auf die Refinanzierung im Geschäftsfeld Partner Solutions und die Begleitung von vornehmlich deutschen Herstellern und deren Kunden durch Absatz- und Investitionsfinanzierung im Ausland. Konkret steht die Refinanzierung von Vermögenswerten in den Bereichen Energieeffizienz (energieeffiziente Flurförderfahrzeug mit LI-Batterien), Gesundheit (medizintechnische Geräte) und sauberer Transport (Elektrofahrzeuge) im Fokus.



Das Rahmenwerk wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Sustainable Finance Advisory der Helaba entwickelt und erhielt von Sustainable Fitch in einer Second Party Opinion die Bestnote "Exzellent". Es basiert auf den Green und Social Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) sowie den Green und Social Loan Principles der Loan Market Association (LMA).

