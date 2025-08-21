DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen stehe am Anfang eines neuen Investmentzyklus, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser sei "langsamer, härter & holpriger". Im zweiten Quartal habe das operative Ergebnis (Ebitda) von Kostenkürzungen und zuvor umgesetzten Effizienzmaßnahmen profitiert./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 7,58EUR auf Tradegate (21. August 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Patrizia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,40

Kursziel alt: 10,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



