Ottobock: Innovationen treiben Rekordgewinne in H1 2025
Ottobock setzt im ersten Halbjahr 2025 neue Maßstäbe: Mit innovativen Produkten und klugen Akquisitionen erzielt das Unternehmen beeindruckende Wachstumszahlen und investiert in zukunftsweisende Technologien.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Ottobock verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 5,0% auf 801 Mio. Euro, mit einem organischen Wachstum von 10,0%.
- Das underlying EBITDA stieg um 30,5% auf 180 Mio. Euro, mit einer EBITDA-Marge von 22,5%.
- Strategische Produkteinführungen und sieben Akquisitionen trugen maßgeblich zum Wachstum bei.
- Der Free Cashflow verdreifachte sich nahezu auf 93 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.
- Ottobock investiert gezielt in Zukunftstechnologien, darunter intelligente Prothesen und neurotechnologische Schnittstellen.
- Ottobock brachte im ersten Halbjahr 2025 vier strategische Schlüsselprodukte auf den Markt, darunter die Speedhand-Solution und das aktive Exoskelett Volton.
