Alles auf Gemini: Google macht das Smartphone zum Super-Assistenten!

Die Pixel-10-Reihe bringt neue Assistentenfunktionen, darunter einen Kamera-Coach für bessere Fotos und Hinweise, die sich automatisch an den Kontext anpassen. Zum Beispiel eine Flugbestätigung, die angezeigt wird, wenn Nutzer mit einer Airline telefonieren. Auch die bereits im Mai vorgestellte Echtzeit-Übersetzung von Gesprächen wurde integriert.

"Es gab viel Hype um künstliche Intelligenz in Smartphones und ehrlich gesagt auch viele gebrochene Versprechen, aber Gemini ist das einzig Wahre", zitiert Reuters Rick Osterloh, Senior Vice President für Geräte und Dienste bei Google, in Anspielung auf den hauseigenen KI-Chatbot.

Die Hardware selbst verändert sich dagegen nur leicht. Das Design bleibt weitgehend unverändert, das Basismodell erhält aber erstmals ein Teleobjektiv. Die Preise starten bei 799 US-Dollar für das Standardmodell und 1.799 US-Dollar für die Fold-Variante. Trotz Sorgen über mögliche US-Zölle blieb es bei den bekannten Preispunkten.

"Viele der neuen Funktionen hätten auch auf den Geräten vom Vorjahr funktioniert. Es geht Google nicht mehr allein um die Hardware", sagte Bob O’Donnell, Chefanalyst bei Technalysis Research.

Marktanalystin Carolina Milanesi von Creative Strategies erklärte, die Präsentation sei eher ein Marketing-Schub gewesen.

"Letztes Jahr gab es einen großen Sprung bei Design und Funktionen, diesmal setzt man klar auf die KI-Erzählung."

Trotz der Ambitionen bleibt Googles Marktanteil gering. Laut IDC lag der weltweite Anteil im zweiten Quartal bei 1,1 Prozent, ein leichter Anstieg gegenüber 0,9 Prozent im Vorjahr. In den USA fiel der Anteil hingegen von 4,5 auf 4,3 Prozent. Fast drei Viertel aller Pixel-Lieferungen gehen weiterhin in die Vereinigten Staaten, nach Japan und Großbritannien.

Neu ist der Markteintritt in Mexiko, den Google als ersten Schritt zu einer breiteren geografischen Expansion bezeichnet. "Ich hoffe, dass dies der Beginn einer Ausweitung ihrer Vertriebskanäle ist", sagte Milanesi.

"Die Möglichkeit, einen größeren Markt zu erschließen, ist nach wie vor das, was Google zurückhält."

Das Pixel 10, Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL kommen noch in diesem Monat in den Handel. Das faltbare Pixel 10 Pro Fold soll im Oktober folgen. Alle Modelle laufen mit dem neuen Google-Chip Tensor G5 und verfügen über die magnetische Ladetechnologie "Pixelsnap", die an Apples MagSafe erinnert.

Ergänzend stellte Google neue Ladegeräte, Hüllen und Ständer vor. Auch eine neue Pixel Watch und günstigere Pixel Buds 2a kamen hinzu, während die Buds Pro 2 lediglich um eine neue Farbe und kleine Software-Updates ergänzt wurden.

Apple gerät im KI-Wettlauf ins Hintertreffen

Der iPhone-Konzern musste die Einführung einer neuen Version seiner Assistenzsoftware Siri verschieben. Eigentlich sollte das Programm deutlich leistungsfähiger werden, indem es Zugriff auf verschiedene Nutzerdaten erhält und damit im Alltag nützlicher wird. Nun soll das Update erst im kommenden Jahr erscheinen.

