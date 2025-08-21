KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Duisburger Hafen

KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Duisburger Hafen Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt insgesamt 45 Mio. EUR für die Duisburger Hafen AG ("duisport") zur Verfügung. Darin enthalten sind sowohl Prolongation als auch Aufstockung bestehender Darlehen. Die Mittel werden für Investitionsmaßnahmen in die Infrastruktur (z.B. Lagerhallen, Hafenanlagen) des Hafens eingesetzt.



Es handelt sich um eine Finanzierung im europäischen Gemeinschaftsinteresse, denn duisport ist nicht nur der weltweit größten Binnenhäfen, sondern auch Teil des TEN-Kernnetzes (Trans-European Networks). Der Zweck dieser transeuropäischen Netze ist die Schaffung einer modernen und effektiven Infrastruktur, um die Regionen Europas und nationale Netze zu verbinden.

