    KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Duisburger Hafen

    • KfW IPEX-Bank finanziert duisport mit 45 Mio. EUR.
    • Mittel fließen in Infrastrukturprojekte des Hafens.
    • Duisport stärkt deutsche Exportwirtschaft und Anbindung.

    KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Duisburger Hafen Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt insgesamt 45 Mio. EUR für die Duisburger Hafen AG ("duisport") zur Verfügung. Darin enthalten sind sowohl Prolongation als auch Aufstockung bestehender Darlehen. Die Mittel werden für Investitionsmaßnahmen in die Infrastruktur (z.B. Lagerhallen, Hafenanlagen) des Hafens eingesetzt.

    Es handelt sich um eine Finanzierung im europäischen Gemeinschaftsinteresse, denn duisport ist nicht nur der weltweit größten Binnenhäfen, sondern auch Teil des TEN-Kernnetzes (Trans-European Networks). Der Zweck dieser transeuropäischen Netze ist die Schaffung einer modernen und effektiven Infrastruktur, um die Regionen Europas und nationale Netze zu verbinden.

    duisport ist von hoher strategischer Bedeutung für die deutsche Verkehrsinfrastruktur. Der Hafen umfasst unter anderem das im letzten Jahr eröffnete Containerterminal "Duisburg Gateway Terminal" (DGT), auf dem Güter trimodal zwischen Schiff, Bahn und Lkw umgeschlagen werden, und ist gut angebunden an die Seehäfen Antwerpen, Amsterdam und Rotterdam.

    "Uns ist es sehr wichtig, mit unseren Finanzierungen den Standort Deutschland zu stärken" sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "duisport spielt insbesondere für die deutsche Exportwirtschaft eine zentrale Rolle."

    duisport-CEO Markus Bangen: "Die Finanzierung durch die KfW IPEX-Bank hilft uns, wichtige Infrastrukturprojekte umzusetzen. Damit sichern wir die Versorgung von Industrie und Handel, stärken den Exportstandort Deutschland und verbessern die Anbindung des Duisburger Hafens an internationale Märkte."

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
