AKTIE IM FOKUS
Redcare schwach - Drogeriekette dm will in Geschäft einsteigen
- Redcare Pharmacy-Aktien fallen um fast 7 Prozent.
- dm plant, Arzt und Apotheker gleichzeitig zu werden.
- dm sieht Vorteil durch tägliche Kundenkontakte.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Redcare Pharmacy stehen am Donnerstag wieder unter Druck. Mit fast 7 Prozent Minus fallen die Papiere der Onlineapotheke in Richtung des Jahrestiefs vom Juni bei 86,20 Euro.
Als nicht wirklich neu, aber gleichwohl alarmierend werten Börsianer die Pläne der Drogeriekette dm. Deutschlands Marktführer will laut einem Interview des Chefs Christoph Werner gleichzeitig Arzt und Apotheker werden. Er sieht seinen Vorteil gegenüber den Onlineapotheken darin, dass dm bereits heute täglich mehr als zwei Millionen Kundenkontakte habe, sagte er dem "Manager Magazin". Studien zeigten, dass dm das zusätzliche Sortiment zugetraut werde. Starten will er mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten und apothekengeführter Dermokosmetik. "Den Rest schauen wir uns an. Man soll ja niemals nie sagen."/ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 7,38 auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -0,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,90 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 169,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -11,35 %/+131,35 % bedeutet.
