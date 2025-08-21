    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDocMorris AG (ex zur Rose) AktievorwärtsNachrichten zu DocMorris AG (ex zur Rose)

    AKTIE IM FOKUS

    289 Aufrufe 289 0 Kommentare 0 Kommentare

    Redcare schwach - Drogeriekette dm will in Geschäft einsteigen

    Für Sie zusammengefasst
    • Redcare Pharmacy-Aktien fallen um fast 7 Prozent.
    • dm plant, Arzt und Apotheker gleichzeitig zu werden.
    • dm sieht Vorteil durch tägliche Kundenkontakte.
    AKTIE IM FOKUS - Redcare schwach - Drogeriekette dm will in Geschäft einsteigen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Redcare Pharmacy stehen am Donnerstag wieder unter Druck. Mit fast 7 Prozent Minus fallen die Papiere der Onlineapotheke in Richtung des Jahrestiefs vom Juni bei 86,20 Euro.

    Als nicht wirklich neu, aber gleichwohl alarmierend werten Börsianer die Pläne der Drogeriekette dm. Deutschlands Marktführer will laut einem Interview des Chefs Christoph Werner gleichzeitig Arzt und Apotheker werden. Er sieht seinen Vorteil gegenüber den Onlineapotheken darin, dass dm bereits heute täglich mehr als zwei Millionen Kundenkontakte habe, sagte er dem "Manager Magazin". Studien zeigten, dass dm das zusätzliche Sortiment zugetraut werde. Starten will er mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten und apothekengeführter Dermokosmetik. "Den Rest schauen wir uns an. Man soll ja niemals nie sagen."/ag/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Redcare Pharmacy N.V.!
    Long
    82,83€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 11,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    98,53€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 11,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 7,38 auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -0,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,90 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 169,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -11,35 %/+131,35 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DocMorris AG (ex zur Rose) - A0Q6J0 - CH0042615283

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DocMorris AG (ex zur Rose). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Redcare schwach - Drogeriekette dm will in Geschäft einsteigen Die Aktien von Redcare Pharmacy stehen am Donnerstag wieder unter Druck. Mit fast 7 Prozent Minus fallen die Papiere der Onlineapotheke in Richtung des Jahrestiefs vom Juni bei 86,20 Euro. Als nicht wirklich neu, aber gleichwohl alarmierend …