Redcare schwach - Drogeriekette dm will in Geschäft einsteigen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Redcare Pharmacy stehen am Donnerstag wieder unter Druck. Mit fast 7 Prozent Minus fallen die Papiere der Onlineapotheke in Richtung des Jahrestiefs vom Juni bei 86,20 Euro.

Als nicht wirklich neu, aber gleichwohl alarmierend werten Börsianer die Pläne der Drogeriekette dm. Deutschlands Marktführer will laut einem Interview des Chefs Christoph Werner gleichzeitig Arzt und Apotheker werden. Er sieht seinen Vorteil gegenüber den Onlineapotheken darin, dass dm bereits heute täglich mehr als zwei Millionen Kundenkontakte habe, sagte er dem "Manager Magazin". Studien zeigten, dass dm das zusätzliche Sortiment zugetraut werde. Starten will er mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten und apothekengeführter Dermokosmetik. "Den Rest schauen wir uns an. Man soll ja niemals nie sagen."/ag/jha/