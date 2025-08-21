    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlcon AktievorwärtsNachrichten zu Alcon

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Alcon auf 'Neutral' - Ziel auf 62,80 Franken

    • JPMorgan senkt Alcon-Kursziel auf 62,80 Franken.
    • Einstufung von "Overweight" auf "Neutral" geändert.
    • Schwaches Quartal belastet Wachstumsambitionen 2026.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von Alcon von 94,70 auf 62,80 Franken gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Ein weiteres schwaches Quartal und die erneute Senkung der Konzernziele dürften bei den Anlegern ein Fragezeichen hinter die Wachstumsambitionen für das kommende Jahr stellen, schrieb Analyst David Adlington in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung des Spezialisten für Augenheilkunde. Der Ergebniskonsens 2026 sei eine immense Herausforderung./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 23:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 00:15 / BST

    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alcon Aktie

    Die Alcon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 68,59 auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alcon Aktie um -5,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alcon bezifferte sich zuletzt auf 34,04 Mrd..

    Alcon zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3470. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,00Euro.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 62,80 Euro




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

