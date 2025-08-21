JPMorgan senkt Alcon auf 'Neutral' - Ziel auf 62,80 Franken

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alcon Aktie

Die Alcon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 68,59 auf Lang & Schwarz (21. August 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alcon Aktie um -5,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,59 %.

Die Marktkapitalisierung von Alcon bezifferte sich zuletzt auf 34,04 Mrd..

Alcon zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3470. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,00Euro.